Onça é vista andando tranquilamente em rua de Gramado: 'Habitat natural'

Uma onça-parda, também chamada de puma, foi gravada caminhando por uma rua de Gramado (RS).

O que aconteceu

Aparição no centro da cidade. Um dos vídeos publicados nas redes sociais mostram o animal na rua Theobaldo Fleck. Na imagem, o felino caminha tranquilamente pela rua, na noite da sexta-feira (21).

Animal está em seu habitat natural, diz prefeitura. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Gramado afirmou que monitora as espécies na região e que o registro é "sinal do estado de preservação das florestas locais".

"Não há motivo para alarme", segundo a secretaria. O órgão lembrou que animais do tipo costumam evitar o contato humano e preferem manter distância. Mesmo assim, pediu que ninguém tentasse se aproximar ou alimentar o animal.

Intervenções humanas influenciam no aparecimento dos animais. Em nota, o Comando Ambiental da Brigada Militar explicou que o felino está presente em todo o território do Rio Grande do Sul, mas que a aparição deles se tornaram frequentes. "Infelizmente, as áreas de mata nativa tem sido cada vez mais afetadas por intervenções humanas, forçando esses animais a buscarem alimentos nas área mais povoadas", diz trecho da nota.

Não há registro de ataques de animais do tipo no estado, segundo a Brigada. Ainda assim, moradores foram instruídos a chamar os órgãos de controle em caso de avistamento do animal. O número para denúncias do Comando Ambiental é 51 984376920.