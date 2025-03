Como escolher a franquia certa? O que analisar antes de fechar o negócio

As franquias têm demonstrado crescimento constante desde 2020. No último trimestre de 2024, a ABF (Associação Brasileira de Franchising) faturou mais de R$ 81 milhões. Esse desempenho tem atraído diversos perfis.

Mas o que é preciso saber antes de abrir uma franquia? Identificar-se com o produto que vai ser comercializado é um dos primeiros passos. Veja outras dicas na reportagem abaixo.

O que ficar atento

É preciso acreditar naquilo que se vende. O franqueador Roger Rodrigues, 37 anos, havia acabado de sair de um emprego no ramo da tecnologia quando decidiu empreender com uma franquia. "Lembro de ter visto no jornal uma notícia que falava sobre o sucesso da Don Churros. Fui atrás deles, mas eu não entendia nada de franquia e muito menos desse negócio. E foi um desastre", conta. Rodrigues diz que errou na escolha do produto. "Eu não gostava de churros, por que eu achava que alguém iria querer comer churros todo dia? A pessoa precisa se identificar com o produto e com o negócio".

Pesquise e estude sobre o negócio antes de abrir a franquia. "Se tiver uma franquia que promete vendas exorbitantes e não precisar se dedicar, tome cuidado, porque todo negócio só dá certo quando a pessoa se dedica", alerta Rodrigues.

Antes de decidir, peça os dados para a empresa. Foi o que fez Liliana Ramirez, 39, que se tornou uma franqueada da Casa Bauducco no Novo Shopping em Ribeirão Preto, São Paulo. Ela conta que recebeu a indicação de um amigo, seu ex-patrão, e antes de tomar a decisão, pediu para empresa todos os números de crescimento e dados relevantes. Atualmente, são 175 unidades franqueadas da Casa Bauducco, das quais 35 foram abertas no ano passado. Liliana trabalhava há 20 anos como funcionária no setor de franquias e sonhava em ter uma cafeteria. "Há quatro anos, estava com meu marido em outro shopping da cidade e passei em frente a uma Casa Bauducco e falei: 'Nossa, amor, em nome de Jesus, um dia vou ter uma dessas", conta.

Liliana Ramirez trabalhou por 20 anos - como funcionária - em franquias e sonhava ter uma cafeteria. Há quatro anos, ela abriu uma franquia da Casa Bauducco no Novo Shopping em Ribeirão Preto, São Paulo Imagem: Divulgação

Aposte em novidades. Após a experiência com a franquia de churros, Roger ficou fascinado pelo sorvete na chapa, que conheceu em uma viagem para a Tailândia, em 2018. Foi aí que surgiu a ideia de abrir a rede de franquias Ice Cream Roll, que faturou R$ 57 milhões em 2024. Com as primeiras unidades abertas em 2018, a franquia de sorvetes tem mais de 80 unidades em operação em 18 estados, porém, com planos para chegar a 100 lojas ainda neste ano.

As franquias de monoproduto são muito difíceis de funcionar. Eu vi nascer e morrer franquias de um produto só. Por isso que a Ice Cream Roll não é somente o sorvete em rolinho, é nosso carro-chefe, mas tem uma parcela de vendas no gelato, no gelato no palito, no café. A gente abre o leque e eu consigo implementar muitas outras coisas. Roger Rodrigues, CEO da Ice Cream Roll

Analise a assistência dada aos associados. Essa característica é considerada a principal diferença na hora de se associar às franqueadoras segundo a ABF e os franqueados entrevistados por UOL Economia. São oferecidos desde cursos para capacitação até o acompanhamento para implementação do negócio. Porém, o grau de assistência varia, então é bom consultar antes. Atualmente, as três marcas com mais franquias são: Cacau Show, com 4.661 unidades; O Boticário, 3.746; e McDonald's, com 2.704 franqueados.

Características do mercado de franquias

Pesquisa mostra crescimento das franquias ligadas aos setores de alimentação, entretenimento e bem-estar. De acordo com a pesquisa sobre Desempenho do Franchising 2024, o 4º trimestre registrou o faturamento superior a R$ 18 milhões em saúde, beleza e bem-estar. "As pessoas estão investindo em bem-estar porque elas têm um ganho imediato", comenta o vice-diretor da ABF, Décio Pecin. Respectivamente, o setor de alimentação, dividido entre comercialização e distribuição e food service, superaram R$ 7 milhões e quase chegaram a R$ 14 milhões.

"Termômetro da economia", setor de educação teve crescimento. O segmento cresceu 5,4% no 4º trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023, registrando faturamento superior a R$ 4 milhões. Segundo Pecin, à medida que o setor de educação cresce é possível notar que as pessoas estão investindo em benefícios no médio e longo prazo. "Existe uma correlação gigante entre o crescimento das empresas de educação e o crescimento do PIB. A curva mais fidedigna da economia indo bem é a empresa de educação", diz.

A maioria das colaboradoras em operações franqueadas são mulheres. Os dados são da pesquisa Mulheres no Franchising 2024, da ABF. De fato, 51% das trabalhadoras em franquias são mulheres, porém, apenas 32% dessas operações são gerenciadas por elas. Além disso, segundo o mapeamento do Sebrae, 34% dos empreendedores no Brasil em 2023 eram mulheres, totalizando mais de 10 milhões proprietárias de negócios.

Regionalização das franquias é uma oportunidade de negócio. A ABF tem monitorado o movimento de interiorização de negócios a partir de microfranquias, que demanda um valor menor de investimento. No ranking de maiores microfranquias, o primeiro lugar é da rede Market4U, de alimentação, com 2.185 operações, seguida por Prudential, 1.986 unidades, Seguralta Bolsa de Seguros, 1.779, ambas em serviços.