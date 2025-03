Nada de garrafa PET: veja os problemas e prejuízos de ficar sem combustível

Seja por desleixo, falta de atenção ou busca por um preço mais acessível nos postos, deixar o carro "apagar" por estar com o tanque vazio não traz apenas riscos. Também é uma situação que pode causar danos ao veículo, além de multa e remoção do automóvel.

De acordo com Emerson Feliciano, executivo da Solera, a famosa "pane seca", que caracteriza a total falta de combustível no tanque, é capaz de render gastos inesperados com o mecânico.

"A bomba de combustível deixa de ser refrigerada, ou seja, o tanque não tem liquido o suficiente para manter a temperatura da bomba e aos poucos ela vai superaquecendo e impedindo o funcionamento correto do veículo", explica Feliciano.

"Além disso, dirigir com o ponteio na reserva pode mandar sujeira para o sistema de injeção", complementa.

O especialista ressalta que a reserva do veículo não é um reservatório à parte e, quando a respectiva luz no painel acende, a quantidade de combustível restante varia de acordo com o modelo do carro. Segundo ele, pode variar entre cinco e dez litros - a informação consta do manual do proprietário.

Feliciano recomenda manter o volume próximo ou acima de 1/4 da capacidade total do tanque. "Evite ficar na reserva".

Tanque vazio é infração de trânsito

As concessionárias que administram rodovias disponibilizam sistema de guincho gratuito para situações de pane em geral. Também há os proprietários que contrataram serviço de assistência 24 horas. Mas, se um agente de trânsito flagrar você parado com o tanque vazio, aí pode pesar no seu bolso.

Marco Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), explica que a "pane seca" é infração de trânsito conforme o Artigo 180 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Segundo o especialista, a penalidade para quem "tem o veículo imobilizado na via por falta de combustível", como determina a legislação, é multa para infração de natureza média, no valor de R$ 130,16, mais quatro pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, o referido artigo prevê a remoção do veículo até que ele seja regularizado - ou seja, abastecido.

Além das penalidades mencionadas, se o carro ficar parado em um local irregular, o que é frequente nesses casos, poderão ser aplicadas mais multas.

Pode comprar combustível em garrafa PET?

Quem já ficou parado por "pane seca" provavelmente já deixou o carro estacionado e, munido de uma garrafa PET, dirigiu-se a pé ou de carona até um posto para comprar alguns litros de combustível apenas para rodar alguns quilômetros e completar o abastecimento.

No entanto, o uso desse reservatório improvisado é proibido e só podem ser utilizados recipientes específicos homologados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

