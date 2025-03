Fuad segue internado há 79 dias, e BH vive compasso de espera com vice

O prefeito afastado de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), de 77 anos, completa 79 dias internado neste domingo (20). Na última segunda (17), o atestado foi renovado pelo hospital por mais 15 dias, em meio a uma transferência de unidade para a realização de novos exames. A cidade vem sendo governada pelo vice, Álvaro Damião (União).

O que aconteceu

O diagnóstico inicial, revelado em julho do ano passado, antes do início da disputa pela reeleição, foi de um tipo de câncer, o Linfoma não Hodgkin (LNH). Desde então, Fuad passou por uma cirurgia, um tratamento e foi internado quatro vezes por diferentes motivos: dores nas pernas, pneumonia, insuficiência respiratória, sinusite, diarreia, desidratação e sangramento intestinal.

Com a internação no início de janeiro, Fuad ocupou o cargo por apenas três dias depois da posse. Em seu lugar, interinamente, está o vice-prefeito Álvaro Damião (União), que até o ano passado ocupava uma das cadeiras na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

A ausência prolongada de Fuad após uma campanha disputada pela prefeitura - o candidato do PSD venceu com 53,73% dos votos no segundo turno o candidato Bruno Engler (PL), que teve 46,27% - parece assimilada pelos vereadores da cidade. Eles reconhecem em Damião um bom interlocutor para definir os rumos políticos da cidade.

A experiência no Legislativo municipal do vice de Fuad foi destacada por vereadores ouvidos pelo UOL como um fator positivo. Eles afirmam que isso melhora o diálogo com o Executivo durante este período de indefinição sobre o futuro da gestão de Fuad em BH. Segundo a vereança, é a primeira vez em 30 anos que um integrante do Legislativo assume o cargo do prefeito.

É um ex-vereador e tem tudo para fazer um grande trabalho e em harmonia com o Legislativo

Braulio Lara, vereador (Novo)

Para o presidente da CMBH, Juliano Lopes (Podemos), a ausência de Fuad não impacta nos trabalhos da Casa. Segundo ele, a relação "continua harmônica e independente, com o diálogo em evolução".

Já o vereador Bruno Pedralva (PT) revelou uma preocupação com o tempo de internação de Fuad, pois isso aumenta os riscos e a fragilidade da saúde do prefeito. Por outro lado, ressaltou que "a relação com o Álvaro está muito boa. Temos dialogado, ainda que tenhamos tido algumas diferenças, a gente tem mantido uma relação respeitosa, republicana e de construção", disse

O que é um Linfoma não Hodgkin

Este é um tipo de câncer que surge nos linfonodos, que são estruturas encontradas no pescoço, nas axilas e nas virilhas, formadas por glóbulos brancos. Nos últimos anos, a doença também atingiu o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) e o cantor Jorge Aragão.

A nota divulgada pelo Hospital MaterDei na última segunda (17), onde Fuad está internado em Belo Horizonte, informou que o tratamento continua. "No momento, não apresenta sinais de doença em atividade, conforme os exames mais recentes realizados".

A instituição também disse que foi mantido o processo de retirada da ventilação mecânica sem assistência de oxigênio suplementar. Ainda segundo o hospital, o prefeito segue com o programa de reabilitação motora e respiratória.

A Prefeitura de Belo Horizonte não se manifestou sobre o estado de saúde de Fuad. E disse que os pedidos de licença são emitidos pelo hospital e enviados diretamente para a Câmara Municipal.

Quem é Fuad Noman: dos bastidores ao cargo de prefeito

Fuad tem cinco décadas dedicadas ao serviço público. Foi funcionário de carreira do Banco do Brasil e ocupou cargos no Tesouro Nacional, BrasilPrev e Fundo Monetário Internacional. Também foi secretário no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e no dos ex-governadores de Minas Gerais Aécio Neves e Antonio Anastasia.

A primeira eleição para o Poder Executivo veio logo em sua estreia na disputa, no pleito municipal de 2020. Ele concorreu a vice-prefeito ao lado do então correligionário Alexandre Kalil, que tentava a reeleição com amplo favoritismo e havia brigado com o antecessor de Fuad. Nas urnas, vitória em primeiro turno com 63,3%.

Menos de dois anos depois, em março de 2022, Kalil renunciava ao cargo para concorrer ao governo de Minas Gerais e abria espaço para a posse de Fuad como prefeito da capital mineira. O senhor sorridente e pouco conhecido, de suspensório e bigode, chegou com a missão de apaziguar as relações da Prefeitura, tanto internamente como na Câmara.

Aos poucos, Fuad traçou seu próprio caminho, com projetos, obras e embates. A relação com o ex-presidente da CMBH, o ex-vereador Gabriel Azevedo, se deu entre tapas e beijos, com ambos de olho nas eleições de 2024. A novela do transporte público municipal, com sucessivos subsídios tanto do Executivo como do Legislativo para as empresas de ônibus, se tornou um dos principais imbróglios da gestão.

A escolha do vice-prefeito

Fuad conseguiu conciliar pautas e diálogos tanto com o governo do presidente Lula (PT) quanto com o governador Romeu Zema (Novo). Entretanto, os partidos de ambos lançaram candidatos próprios e o ex-aliado Kalil deixou o PSD para apoiar um quarto nome.

Sem vice e com muitos concorrentes para a disputa eleitoral, Fuad afirmou que precisava de um companheiro de chapa "forte". A tendência de um nome do União Brasil ganhou força na medida em que o partido se firmou como o principal da aliança de apoio ao PSD na capital. Da sigla, veio o seu atual vice, o então vereador, radialista e apresentador Álvaro Damião.

Poucos debates e 2º turno contra o bolsonarismo

Então prefeito e com a saúde debilitada, Fuad participou de poucos debates eleitorais. Nas pesquisas de intenção de voto, ele figurou entre o 2º e 3º lugar ao longo do pleito.

Depois de ficar atrás no primeiro turno - Bruno Engler (PL) teve 34,38% e Fuad 26,54% dos votos, ele conseguiu virar a disputa. Ele teve apoio de outros candidatos e um discurso contra a extrema-direita, e venceu por 53,73% a 46,27%.

Aos 77 anos, Fuad é o atual prefeito mais velho entre as capitais brasileiras e o mais velho a tomar posse na história de Belo Horizonte. Ele também tem 100% de aproveitamento nas duas eleições que disputou: para vice-prefeito em 2020 e para prefeito em 2024.