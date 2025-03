EUA dizem ter matado líderes houthis "importantes" em ataques no Iêmen

WASHINGTON (Reuters) - Uma campanha militar de ataques dos Estados Unidos no Iêmen, lançada há pouco mais de uma semana, já eliminou importantes líderes houthis, incluindo o principal especialista em mísseis do grupo, disse o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, no domingo.

Até o momento, as Forças Armadas dos EUA divulgaram poucos detalhes sobre as operações, lançadas após as ameaças dos houthis de renovar seus ataques à navegação do Mar Vermelho por causa da guerra em Gaza.

"Atingimos seus quartéis-generais, nós atingimos centros de comunicação, fábricas de armas e até mesmo algumas de suas instalações de produção de drones sobre a água", disse Waltz à CBS News.

Waltz não identificou o especialista em mísseis morto e não deu detalhes sobre os outros líderes que foram mortos.

(Reportagem de Phil Stewart)