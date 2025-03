'Cidade subterrânea' descoberta no Egito causa divergência entre cientistas

A suposta descoberta de uma cidade subterrânea embaixo das pirâmides do Egito causou divergência entre cientistas.

O que aconteceu

Pesquisadores italianos afirmaram que encontraram uma grande cidade a quase 2 mil metros de profundidade abaixo da Pirâmide de Gizé. A suposta descoberta foi divulgada pelos próprios cientistas, Corrado Malanga, Filippo Biondi e Armando Mei, em um comunicado à imprensa.

Segundo os cientistas, equipamentos similares a sonares foram usados para mapear as estruturas sob as pirâmides. Elas teriam mostrado uma cidade complexa e "dez vezes maior do que as pirâmides", com "formas cilíndricas e estruturas cúbicas".

Os autores do estudo também afirmaram que as pirâmides não seriam usadas somente como tumbas faraônicas. Segundo eles, o espaço funcionaria como uma "câmara de ressonância gigante", que se encheria de água por meio de suas câmaras interiores, criando vibrações usadas para "propósitos religiosos".

Pesquisadores italianos mostraram supostas estruturas subterrâneas na Pirâmide de Gizé em comunicado à imprensa Imagem: Reprodução de vídeo

Pouco após a divulgação do estudo, especialistas em egiptologia acusaram os colegas de cometer "exagero" ou de estarem "completamente errados". Zari Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito, afirmou ao jornal The National que décadas de pesquisas com radares e equipamentos similares nunca mostraram estruturas do tipo.

Os cientistas opostos à "descoberta" lembraram que o estudo não foi cientificamente aprovado ou validado. O pesquisador Lawrence Conyers, da Universidade de Denver, duvidou que a tecnologia usada pelos cientistas fosse capaz de penetrar por profundidades tão grandes. Ele também disse que pequenos espaços podem até existir sob as pirâmides, mas disse que a ideia de uma cidade subterrânea seria um "grande exagero".