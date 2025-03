'Delivery': chefe de facção usava até Correios para importar armas

A facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) usou o serviço de transportadoras e até dos Correios para importar armas ilegalmente. O comprador era o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que mantém sob controle o Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Ele tinha ajuda de um armeiro conhecido como Deus.

O que aconteceu

"Peixão" e "Deus" importavam armas sem sair de casa. As armas atravessavam a fronteira do Paraguai e eram entregues nas residências de membros da facção ou do próprio armeiro, segundo reportagem exibida pelo Fantástico na noite de hoje (23).

Armeiro se identificava como "Deus". As investigações apontam que a verdadeira identidade do armeiro era Everson Vieira Francesquet. Ele organizava as importações e foi preso após tentar retirar um fuzil anti-drone em uma encomenda enviada pelos Correios, em Nova Iguaçu, em uma casa que pertencia a Everson.

A Polícia Federal quer o armeiro em um presídio federal. Ele responde por tráfico internacional de armas e participação em organização criminosa.

Veja a melhor forma de envio, dessa vez vou comprar cinco de uma vez. Tenho muitos clientes que querem isso. Peixão líder da facção criminosa em mensagem encaminhada a Deus

Esquema utilizava os Correios e empresas como DHL e AliExpress. Assim, a facção tinha acesso até mesmo a um código de rastreio para monitorar a entrega de armas.

Everson trocava mensagens com vendedores da China, dos EUA e do Paraguai. O armeiro se mantinha atento, inclusive, ao valor declarado nas compras - as negociações mantinham o valor declarado como abaixo dos US$ 25, para driblar a alfândega brasileira, sem que o pacote fosse aberto.

Armas eram identificadas como "brinquedos eletrônicos". Segundo a investigação, as compras incluíam drones, fuzis e até granadas, enviados ao Brasil por empresas de transporte particulares e até pelos Correios.

Vem dos Estados Unidos para o Paraguai. No Paraguai não tem fiscalização aduaneira, lá é liberado. Os caras devem comprar de fora, ou compram lá mesmo, mas lá deve ser um pouco mais caro. Atravessa a fronteira, da fronteira manda por Correios. Everson Vieira Francesquet que se identificava como Deus

Primeiramente Deus, né irmão? Que está a frente desse barco, guardando essa cidade. E abaixo de Deus, mano, a gente tem que ter um exército bem aparado. Tem que ter tudo. Peixão em mensagem a Everson

PF defende integração entre órgãos de segurança para combater a entrada de armas no país. Ao Fantástico os Correios informaram que "mantêm atuação rigorosa no combate ao envio de objetos ilícitos" e que "colabora com órgãos de segurança". A DHL Express afirmou que não compactua com atividades criminosas. O AliExpress repudiou qualquer atividade criminosa e se colocou à disposição das autoridades.