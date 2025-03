Espanha vence Holanda nos pênaltis e avança às semifinais da Liga das Nações

A Espanha sofreu neste domingo (23) em Valência para se classificar para a 'Final Four' da Liga das Nações da Uefa, torneio em que é a atual campeã, depois de vencer a Holanda nos pênaltis (5-4 após empate 3-3 no jogo de volta (2-2 no de ida).

Nos 120 minutos de jogo, Mikel Oyarzabal (8' e 67') e Lamine Yamal (103') marcaram para os espanhóis, enquanto os holandeses empataram três vezes por meio de Memphis Depay (54'), Ian Maatsen (79') e Xavi Simons (109').

Nas penalidades máximas, Noa Lang e Yamal foram os primeiros a errarem suas cobranças. Mas Doneyll Malen desperdiçou a sua, oportunidade que Pedri aproveitou para que a seleção espanhola alcançasse a classificação.

