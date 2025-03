Enviado dos EUA está otimista com negociações sobre Ucrânia e diz que Putin quer paz

O enviado especial dos Estados Unidos Steve Witkoff expressou otimismo no domingo antes de negociações na Arábia Saudita sobre a guerra na Ucrânia, e disse acreditar que o presidente russo, Vladimir Putin, quer acabar com o conflito que já dura três anos.

Sinto que ele quer a paz.

Witkoff à Fox News.

Uma delegação dos EUA mantinha conversações no final do domingo na Arábia Saudita com autoridades ucranianas sobre um possível cessar-fogo parcial entre a Ucrânia e a Rússia. As autoridades norte-americanas e russas conversarão na segunda-feira, também na Arábia Saudita.

Acho que na segunda-feira, na Arábia Saudita, veremos um progresso real, especialmente no que diz respeito a um cessar-fogo no Mar Negro em relação aos navios entre os dois países. E, a partir daí, naturalmente gravitaremos em um cessar-fogo total de disparos.

Steve Witkoff

Putin concordou na semana passada em parar de atacar temporariamente as instalações de energia ucranianas, mas se recusou a endossar um cessar-fogo completo de 30 dias que o presidente Donald Trump esperava que fosse o primeiro passo para um acordo de paz permanente. A Ucrânia aceitou a proposta de 30 dias de Trump.

Questionado sobre as críticas ocidentais a Putin, Witkoff disse acreditar que há dois lados em cada história e minimizou as preocupações dos aliados de Washington na Otan de que Moscou poderia ser encorajada por um acordo e invadir outros vizinhos.

Simplesmente não vejo que ele queira tomar toda a Europa. Esta é uma situação muito diferente da que existia na Segunda Guerra Mundial.

Unidos Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos

Crianças ucranianas

Enquanto corta uma ampla gama de programas do governo dos EUA e a maior parte da ajuda externa, o governo Trump encerrou uma iniciativa financiada pelo governo, liderada pelo Laboratório de Pesquisa Humanitária da Universidade de Yale, que rastreava a deportação em massa de crianças da Ucrânia, segundo os parlamentares.

O assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, disse que os EUA estavam discutindo durante as negociações entre a Rússia e a Ucrânia sobre medidas de construção de confiança, incluindo o futuro das crianças ucranianas levadas para a Rússia durante o conflito.

Estamos conversando sobre uma série de medidas de construção de confiança. Essa é uma delas.

Mike Waltz, assessor de segurança nacional da Casa Branca

A Ucrânia classifica os sequestros de dezenas de milhares de crianças que foram levadas para a Rússia ou para o território ocupado pela Rússia sem o consentimento da família ou dos responsáveis como um crime de guerra que se enquadra na definição de genocídio do tratado da ONU.

A Rússia afirma que está retirando pessoas voluntariamente e protegendo crianças vulneráveis da zona de guerra.