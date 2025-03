De aviões a bois: o que Lula quer ao levar 'delegação' em visita ao Vietnã?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o Vietnã na próxima semana, levando consigo uma delegação empresarial que inclui executivos da fabricante de aviões Embraer e da gigante de alimentos JBS, que estão em negociações para possíveis acordos no país do sudeste asiático, disseram fontes.

A segunda visita de Lula ao Vietnã como presidente ocorrerá no momento em que o Vietnã, sob pressão do governo Trump para reduzir seu grande superávit comercial, promete aumentar as importações dos Estados Unidos, incluindo produtos agrícolas como soja, da qual o Brasil é um dos principais exportadores para o país.

Lula viajará ao Vietnã entre 27 e 29 de março, depois de visitar o Japão, de acordo com o governo brasileiro.

Lula deve convidar o Vietnã para participar de uma cúpula do Brics no Brasil em julho, disse uma autoridade brasileira, observando que o Vietnã foi convidado no ano passado para se tornar parceiro do Brics, mas até agora não tomou uma posição oficial sobre o assunto.

O Ministério das Relações Exteriores do Vietnã não respondeu a um pedido de comentário. A embaixada do Brasil no Vietnã não quis comentar.

Os dois países devem chegar a um acordo sobre um plano de ação em defesa, agricultura e energia, o que poderia impulsionar a cooperação em etanol, um combustível do qual o Brasil é um grande produtor global, afirmou a autoridade brasileira.

O Brasil também quer aumentar as exportações para o Vietnã e está pedindo a Hanói que autorize as importações de carne bovina, disse a autoridade, confirmando relatos anteriores da mídia estatal vietnamita.

Negócios

A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira é uma pré-condição para um investimento que a gigante brasileira de alimentos JBS está considerando fazer no Vietnã, disseram à Reuters três pessoas informadas sobre as conversas, incluindo a autoridade brasileira.

A empresa está estudando a construção de um centro de processamento de carne no norte do Vietnã, sua primeira fábrica na Ásia, com um possível investimento de dezenas de milhões de dólares, segundo as três fontes, que não quiseram se identificar porque a informação não é pública.

A JBS não quis comentar.

Separadamente, a Embraer também está em negociações para a possível venda de dez jatos E190 para a companhia aérea de bandeira Vietnam Airlines, disse a autoridade brasileira.

A empresa também está tentando vender aviões de transporte militar C-390, com um possível voo de demonstração no Vietnã em maio, disseram a autoridade e uma fonte do setor.

A Embraer não quis comentar. A Vietnam Airlines não respondeu a um pedido de comentário.

Hanói está em negociações com os Estados Unidos para comprar aviões de transporte militar C-130 produzidos pela Lockheed Martin.

O Vietnã é um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo e as companhias aéreas locais há muito tempo buscam expandir suas frotas.

Nos últimos dias, executivos seniores das gigantes da aviação Airbus e Boeing reuniram-se com importantes autoridades vietnamitas, de acordo com a mídia estatal e uma agenda interna vista pela Reuters. O Vietnã também está trabalhando na aprovação dos jatos Comac da China.