SP: Chuva intensa é registrada hoje; semana também pode ter tempestades

O calor dos últimos dias, o vento em altos níveis da atmosfera e a umidade elevada provocaram chuvas intensas hoje no estado de São Paulo. Várias cidades receberam o alerta da Defesa Civil de chuvas severas. Segundo a Climatempo, próximos dias devem ser marcados por nuvens e chuvas intensas.

O que aconteceu

Semana passada foi marcada por muito calor e chuvas pontuais no fim do dia, por causa da combinação da umidade relativa do ar elevada e do próprio calor. Hoje, porém, ventos muito fortes nas camadas mais altas da atmosfera, combinadas com a umidade do ar trazida do oceano e o próprio calor foram os combustíveis necessários para nuvens mais carregadas. O próprio vento também atingiu alguns municípios.

Campinas, Cotia e Carapicuíba receberam alertas de chuva severa da Defesa Civil. Sistema começou a funcionar no final do ano passado, e emite um alerta para todos os telefones celulares, mesmo aqueles em modo silencioso, informando sobre a aproximação das chuvas. Quedas de árvores foram registradas, mas, segundo a Defesa Civil, até 15h50 não havia nenhum dano preocupante.

Mais cedo, chuva também foi registrada na região de Ribeirão Preto. Segundo balanço da Defesa Civil do estado, Ituverava registrou 54 mm nas últimas 12 horas. Ourinhos (SP), que foi o segundo lugar onde mais havia chovido até às 15h40, teve 27 mm de precipitação. Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) coloca todo o estado em atenção por causa das tempestades.

Para a semana, a previsão aponta tempo instável em praticamente todo o estado. Entre amanhã e terça-feira, a mesma combinação de calor, umidade e ventos em altos níveis favorece a formação de nuvens carregadas, segundo a Climatempo. Há risco de temporais pontuais, principalmente no interior e faixa centro-sul do estado.

Entre quarta e sexta-feira, a tendência é de que a chuva perca força, mas o tempo ainda seguirá instável. Nuvens carregadas continuam se formando em diversos pontos do estado, com previsão de pancadas isoladas de chuva, principalmente à tarde e começo da noite

Temperaturas ficam em patamares um pouco menores em São Paulo, onde as máximas podem variar entre 27ºC e 28ºC. Em Campinas, sensação de tempo mais abafado, com termômetros chegando aos 30ºC. Ribeirão Preto pode registrar até 31ºC nos próximos dias.