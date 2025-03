'Quero saber de todos', diz pai de Vitória após Maicol assumir crime

Do UOL, em São Paulo

Após Maicol Antonio Sales dos Santos confessar que agiu sozinho no assassinato de Vitória Regina, o pai da jovem afirmou não acreditar na versão dele e que não descansará enquanto os envolvidos não forem identificados.

O que aconteceu

"Quero saber de todos que estavam junto com ele", disse Carlos Alberto em entrevista ao Fantástico. "Todos", repetiu o pai de Vitória. "Falo todos porque eu tenho a certeza que não é mais um. Devem ser mais dois ou mais três envolvidos nessa tramolha toda."

Em vídeo, Maicol confessou que agiu sozinho. Ele está preso por suspeita de matar a adolescente, mas os seus advogados recusaram a acompanhar o depoimento em que ele confessou o crime. Ao Fantástico, os advogados de Maicol disseram que ele foi forçado a confessar, mas o vídeo não indica isso.

Carlos Alberto Souza, pai de Vitória, deu entrevista ao Fantástico Imagem: Reprodução / Rede Globo

Carlos Alberto diz que nunca conheceu Maicol "nem sabia que ele existia". O pai afirmou que a jovem era cheia de sonhos e que estava voltando do trabalho, que era uma garota estudiosa.

Se você for à escola que ela estudava, todo mundo vai te falar quem era ela. Uma menina estudiosa, cheia de brincadeira. Uma menina, que aos 17 anos, foi assassinada vindo do serviço para casa e ainda postou que ela estava vindo descansar, porque no outro dia tinha mais.

Ela voltava do trabalho para casa e foi assassinada. Ela sonhava com o dia do pagamento, queria crescer na vida. Carlos Alberto Souza pai de Vitória

Maicol Antonio Sales dos Santos, suspeito de participar da morte de Vitoria, é preso Imagem: Reprodução/TV

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura. Segundo a necropsia, a adolescente morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto. O documento não apontou sinais de abuso sexual.

O suspeito do crime, Maicol Antonio Sales dos Santos, foi preso e a polícia acredita que ele agiu sozinho. Investigações mostraram que o homem era "obcecado pela vítima", segundo o delegado responsável pelas investigações.

Suspeito detido pelo homicídio monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024. Maicol viu a publicação no Instagram da vítima em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus. Ele sabia que o carro do pai dela estava quebrado. Suspeito tinha coleção de fotos de Vitória no celular.

"Fica claro que somente ele participou desse crime", afirmou Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia da Macro São Paulo. Polícia Civil realizou coletiva ontem para falar dos desdobramentos das investigações.

Segundo delegado, homem tem traços de psicopatia, fala do crime naturalmente e não tem sinais de arrependimento. "Mas essa circunstância vai ser avaliada na elaboração do seu exame criminológico, que vai ser necessário na fase judicial", ressaltou Fabio Cenacchi, delegado da delegacia de Cajamar.

Adolescente foi esfaqueada por reagir e não sofreu abuso sexual. "Ele [Maicol] fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Ela reagiu. Não foi encontrado sêmen ou sinal de abuso no corpo dela", detalhou o diretor da Demacro.