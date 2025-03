Quem é a senhora das flores amarelas que o Papa saudou ao deixar hospital

Ao se dirigir aos fiéis em frente ao hospital Gemelli, em Roma, na manhã de hoje, o Papa Francisco saudou uma senhora em particular: Carmela Vittoria Mancuso. "Obrigado a todos. Vejo essa senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa", disse.

Entenda

Senhora levava flores amarelas ao hospital. Carmela Vittoria Mancuso, 79, esteve em frente ao hospital Gemelli com um buquê de rosas amarelas todos os dias durante a internação do Papa.

Ela ia ao hospital pela manhã e à noite participava de uma oração pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. A internação do pontífice durou 37 dias.

Mancuso esteve com o Papa pela primeira vez em dezembro de 2017. Desde então, a senhora passou a participar das audiências semanais com o Papa todas as quartas-feiras, oferecendo-lhe rosas amarelas, simbolizando o amarelo da bandeira do Vaticano.

Mancuso nasceu na região da Calábria e atualmente vive em Roma. À agência Reuters, ela disse que a "ternura, alegria e exultação" do Papa são as características que, em sua visão, o tornam especial.

O Papa Francisco deixou o hospital neste domingo após 37 dias de internação. Francisco apareceu de cadeira de rodas e abençoou os fiéis e seguidores que aguardavam na frente do hospital Gemelli, em Roma. Minutos depois, deixou o hospital de carro e seguiu para o Vaticano, onde continuará o tratamento de saúde.

*Com informações da Reuters