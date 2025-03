Canadá: novo premiê convoca eleições antecipadas para enfrentar Trump e defender soberania do país

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou no domingo (23) que realizaria eleições parlamentares antecipadas em 28 de abril. O chefe de governo alegou que precisava de um "mandato forte" para combater as ameaças de Donald Trump de "dividir" o Canadá.

O país está em caos político há meses gerado por moções de censura, um impasse no Parlamento e a renúncia de Justin Trudeau como chefe de governo no início de janeiro.

A crise interna foi agravada nas últimas semanas pelo aumento das tensões com os Estados Unidos desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Este último iniciou uma guerra comercial com seu vizinho e aliado Canadá e vem repetindo há semanas que o país está "destinado a ser o 51º estado".

Mark Carney, cujo partido é minoritário no parlamento, decidiu antecipar as eleições legislativas em alguns meses. "Estou pedindo aos canadenses um mandato forte para confrontar o presidente Trump", declarou o chefe de governo que substituiu Justin Trudeau há menos de 10 dias.

Donald Trump "quer nos destruir para que a América possa nos dominar", acrescentou. Mas "não deixaremos que isso aconteça", prometeu.

"Estamos enfrentando a crise mais significativa de nossa vida por causa das ações comerciais injustificadas do presidente Trump e das ameaças que ele representa à nossa soberania. Nossa resposta deve ser construir uma economia forte e um Canadá mais bem protegido", disse.

Em uma onda de patriotismo crescente no país, os canadenses colocam as relações com os Estados Unidos no topo de sua agenda nesta eleição. Uma configuração rara, considerando que as eleições canadenses são geralmente centradas em questões políticas internas, como o custo de vida, a crise imobiliária e a imigração.

Neste cenário político completamente remodelado, liberais e conservadores estão empatados, de acordo com as últimas pesquisas, e a disputa promete ser acirrada.

Uma reviravolta completa, já que os liberais, no poder há dez anos, pareciam, há apenas algumas semanas, destinados a uma derrota eleitoral histórica contra os conservadores, até que o presidente americano apareceu e virou a política canadense de cabeça para baixo.

Sem previsões

Ainda que seja difícil fazer previsões sobre resultados, a expectativa é de aumento da participação dos eleitores.

Os dois principais candidatos estão em total desacordo. Eleito deputado aos 25 anos, o conservador Pierre Poilievre é um político profissional que não mede as palavras e gosta de usar frases de efeito.

Por outro lado, o liberal Mark Carney é um novato na política. Embora tenha uma vasta experiência internacional como governador do Banco do Canadá e depois do Banco da Inglaterra, ele se destaca por seu perfil mais discreto e pela forma como pondera cada uma de suas palavras.

Quanto aos outros partidos, eles podem sofrer muito com o desejo dos eleitores de favorecer as grandes siglas para obter uma maioria clara. Assim, o Novo Partido Democrático (NDP), assim como o Bloco Quebequense, estão registrando declínio nas intenções de voto.

A campanha será pontuada pela questão tarifária, já que as chamadas taxas alfandegárias "recíprocas" buscadas por Donald Trump devem entrar em vigor em 2 de abril. O presidente americano já se gabou na sexta-feira de ter "mudado completamente a eleição", ao mesmo tempo em que especificou que "não se importava com quem ganhasse".

(Com AFP)