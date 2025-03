'Minha filha quase infartou de tão linda': Barbie bailarina está em oferta

O Guia de Compras UOL encontrou uma excelente oportunidade para quem está procurando um presente para crianças. A boneca Barbie Bailarina Luzes Brilhantes está em oferta no Magalu e na Amazon.

Nessa versão, a boneca possui articulações para fazer as clássicas poses de bailarina e vem com um corpete luminoso que acende e brilha enquanto a criança brinca com ela. Além disso, são dois tons de pele disponíveis.

O que a Mattel diz sobre o produto:

Corpo articulado em roupas brilhantes

Luzes do corpete acendem ao apertar o botão na cintura da bailarina

Cabelo com coque clássico e tiara elegante

Recomendada para maiores de três anos

O que diz quem comprou

Com mais de 3.500 comentários na Amazon, a Barbie Bailarina Luzes Brilhantes alcançou uma nota de 4,8 (de um total de 5) entre os consumidores. Confira o que alguns deles disseram sobre o produto:

Simplesmente linda. Amei! Neli Marcela Davi

Comprei para a filha da minha amiga e ela, simplesmente, não largou a boneca durante o aniversário. Luiza

Minha filha quase infartou de tão lindaaaa. Almir

Pontos de atenção

Entre os comentários negativos, a embalagem da boneca foi o que mais incomodou. Mas as articulações também renderam uma queixa:

Gostei! Porém, seria mais bonita se estivesse com um collant para cobrir a região da articulação das pernas. Ariany

A caixa estava rasgada e a boneca com o cabelo bagunçado . Marcia

Minha esposa comprou para dar de presente para a neta. Ficou um pouco decepcionada com a embalagem original da boneca, que veio amassada e sem o protetor de plástico. Parecia que o brinquedo havia sido devolvido. Mas a boneca estava intocada e ela adorou. Paulo

