Papa Francisco faz primeira aparição após internação e agradece fiéis

O Papa Francisco,88, fez sua primeira aparição pública na manhã de hoje, após 37 dias internado em um hospital de Roma.

O que aconteceu

Francisco apareceu de cadeira de rodas e abençoou os fiéis e seguidores que aguardavam na frente do hospital Gemelli, em Roma. Ele falou pouco, mas agradeceu aos presentes. Agora, ele segue para o Vaticano, onde continuará o tratamento de saúde.

O pontífice apareceu em uma sacada do quinto andar do hospital, o que equivale à altura do piso térreo para aqueles que esperavam na rua. Segundo o Vatican News, a mudança foi feita a pedido do próprio Francisco, para estar mais perto dos seus fiéis.

Ele fez um agradecimento rápido aos fiéis e tossiu pouco depois. O Angelus de hoje falou sobre paciência e enfrentamento de "situações difíceis e dolorosas".

Aparição dele aconteceu após a divulgação do Angelus, uma oração dominical tradicional da igreja. Geralmente, o papa é o responsável por ler a oração, mas, desde a internação dele, ela tem sido compartilhada por texto.

Fiéis se concentraram na frente da porta do hospital desde as primeiras horas da manhã. Imagens divulgadas por agências de notícias mostram que a movimentação era intensa ao redor da estátua do papa João Paulo II, onde, por semanas, pessoas deixaram flores, terços e acenderam velas.

Alta médica foi anunciada ontem

23/03/2025 - Centenas de pessoas se aglomeram em frente ao hospital Gemelli para ver papa Francisco dar a benção após 36 dias internado Imagem: TIZIANA FABI/AFP

Equipe médica do Hospital Gemelli anunciou que pontífice pode seguir tratamento em casa, com remédios via oral. Médicos afirmaram que Francisco apresentou quadro respiratório grave, mas que está estável há duas semanas e com melhores significativas há dez dias. Papa foi internado em 14 de fevereiro devido a uma bronquite persistente.

Rotina terá restrições de trabalho, com indicação de repouso por dois meses. Papa também não poderá receber muitas pessoas ao mesmo tempo, disseram os especialistas. Francisco irá para a sua residência oficial, a Casa Santa Marta, no Vaticano.

Ele ficou muito contente. Há uns três, quatro dias, ele estava perguntando: 'Quando vou pra casa'?Foi um paciente exemplar. Ouviu nossas sugestões

Sérgio Alfieri, médico do pontífice

Médicos disseram que Francisco teve dois episódios "muito críticos", com risco de morte. No entanto, pontífice não precisou ser intubado.

Francisco terá que reaprender a falar e passar por fisioterapia. A informação foi confirmada ontem pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, chefe do escritório doutrinário do Vaticano. Ele disse que reabilitação é necessária devido ao uso de oxigenioterapia por tempo prolongado e afirmou que o papa não pretende se aposentar, e que está "voltando a ser o que era antes". Hoje, os médicos afirmaram ser preciso tempo para a sua voz voltar ao normal.