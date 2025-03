Análise: Tarcísio tem semelhança com Doria, mas ambivalência impressiona

Após enfurecer aliados bolsonaristas com elogios às urnas eletrônicas e à Justiça Eleitoral, o governador Tarcísio de Freitas mostra semelhança com João Doria, mas sua ambivalência impressiona, analisou a antropóloga da FESPSP, Isabela Kalil, no UOL News deste domingo (23).

A posição que o governador Tarcísio ocupa é admirável como ele consegue lidar com essa ambivalência. Dentro do campo da direita eu não consigo pensar em nenhum ator político que tenha conseguido fazer isso.

Realmente me impressiona como o Tarcísio consegue caminhar nessa ambivalência e ainda continuar levando sua postura política e conseguindo, de uma certa maneira, estar de forma ambivalente nesses dois campos que são antagônicos.

Isabela Kalil

A antropóloga comparou a trajetória atual de Tarcísio de Freitas com a do ex-governador João Doria, apontando as semelhanças e riscos que podem ocorrer.

Eu vou usar o exemplo do ex-governador João Doria. O João Doria tem uma trajetória que, em parte, até um determinado momento, é muito parecida com a do Tarcísio.

Eu sempre gosto de lembrar isso porque é muito marcante. O João Doria chegou a mudar o seu nome na campanha para 'BolsoDoria', incorporando ao seu nome, ao seu slogan de campanha, o nome que ele era identificado na campanha, trazendo parte do nome do Bolsonaro, o que é bem significativo.

Mas depois, o que acabou acontecendo? Na pandemia, e aí o ápice disso é quando o Doria decide investir no desenvolvimento de vacinas, e São Paulo toma a dianteira disso enquanto o Governo Federal se recusa a comprar vacinas. Isso já vinha acontecendo no processo antes, mas isso se torna insustentável e o que acaba acontecendo é que a base bolsonarista que ajudou a eleger Doria passa a se voltar contra ele de uma maneira muito feroz nas redes sociais.

Isabela Kalil

Kalil destacou que os ataques de bolsonaristas deixou João Doria bastante enfraquecido e essa ira pode até mesmo acabar com uma carreira política

E isso causou um desgaste a tal ponto de Dória ter ficado muito enfraquecido no cenário político a ponto de a gente não saber hoje qual é o seu futuro do ponto de vista da política ou se ele vai continuar na política ou retornará em algum momento.

A gente pode dizer que essa ira dos bolsonaristas, principalmente os mais radicais, contra um determinado político ou uma determinada política, pode ser fatal. Isso pode, de fato, acabar com uma carreira política. Então, não é pouca coisa.

Isabela Kalil

A especialista concluiu sua análise no Canal UOL, voltando a comparar Tarcísio e Doria, mas destacou que o atual governador de São Paulo consegue lidar melhor com os ataques sofridos.

O Tarcísio passa por um processo que é parecido com o do Doria, mas consegue se movimentar de uma maneira que é, de fato, admirável, como que é possível um governador estar em determinado momento em um palanque de um ato, que a gente pode definir como um ato golpista, que foi esse do Bolsonaro, que ao mesmo tempo é no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo depois estar com autoridades, ele tem um bom trânsito, inclusive com a própria Suprema Corte, tem questões envolvendo a questão das câmeras corporais em São Paulo.

Mas também lembrando que não é a primeira vez que os bolsonaristas ficam irritados com o Tarcísio, porque na eleição municipal, aqui em São Paulo, quando o Tarcísio estava apoiando o Nunes, ele fez uma declaração similar.

E ele também foi cobrado por não estar desacreditando as urnas, por não estar espalhando teorias conspiratórias, por não estar dizendo coisas que são afirmações falsas de fato.

Isabela Kalil

