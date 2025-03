Com IA, UOL reconstrói histórias como a de idoso preso injustamente

Do UOL, de São Paulo

O caso de Gerardo Rodrigues da Silva, 65 anos, aposentado que passou mais de três anos preso injustamente, foi reconstruído em uma reportagem do UOL Prime publicada ontem, que teve o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para contar a história do assalto e a reviravolta do caso em vídeo.

Condenado a 15 anos de prisão por um assalto a banco ocorrido a quase 800 km de onde estava no momento do crime, Gerardo foi vítima de falhas na investigação e no processo judicial.

História recontada

As ferramentas de inteligência artificial são poderosas aliadas na hora de reproduzir de forma ágil e visual as histórias com pouco ou nenhum registro tradicional.

O vídeo de Gerardo foi inspirado no estilo clássico das ilustrações de comics. A IA auxiliou tanto na criação dos desenhos estáticos dos personagens quanto na animação das ilustrações, resultando em uma narrativa impactante.



