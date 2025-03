Polvo é flagrado 'pegando carona' em cima de tubarão na Nova Zelândia

Do UOL, em São Paulo

Pesquisadores registraram algo inusitado no mar: um polvo pegando carona em um tubarão, na Nova Zelândia.

O que aconteceu

Imagens foram captadas no fim do ano passado, mas só foram divulgadas pelos pesquisadores neste mês. Vídeos foram feitos por pesquisadores da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, que estavam numa expedição no golfo Hauraki, buscando predadores marinhos.

"Que negócio laranja é este no tubarão?", escreveu a pesquisadora Rochelle Constantine, sobre a sua primeira impressão ao ver a cena. "Um machucado? Uma boia?". Eles então usaram um drone para verificar o que estava sobre o peixe.

O polvo da espécie maori "pegando uma carona" com o tubarão-mako foi um achado misterioso. Segundo Rochelle, o polvo costuma ficar no fundo do mar, enquanto este tubarão fica mais próximo da superfície.

Tubarão-mako é uma das espécies mais rápida do oceano, podendo atingir mais de 50 km/h. Na publicação sobre a descoberta, a pesquisadora brinca que o polvo deve ter "tido uma experiência e tanto".