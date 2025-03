Pé na areia: 10 casas com 'quintal na praia' para alugar a partir de R$ 520

Você acorda, sai de casa e já pisa na areia. Em poucos passos, pode entrar no mar antes mesmo do café da manhã. Durante o dia, faz o mesmo quantas vezes quiser, sem precisar de carro ou longas caminhadas para chegar lá.

Alugar uma casa com acesso direto à praia permite aproveitar melhor o tempo de estadia no litoral. Além disso, muitas dessas hospedagens ainda oferecem espaço para famílias e grupos maiores, permitindo viver a experiência ao lado de gente querida.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL elaborou uma lista com opções "pé na areia" disponíveis no Airbnb com nota mínima de 4,1 (em um máximo de 5). A maioria tem três ou mais quartos e acomoda até dez pessoas. Uma exceção é a Casa Beija-Flor, em Paraty (RJ), acessível apenas por barco, ideal para duas pessoas. Os preços foram checados em 19/03/25 e podem variar conforme a data da reserva.

Paraty (RJ)

Acesso por barco no Saco do Mamanguá Imagem: Reprodução/Airbnb

Com acesso por barco, do lado esquerdo do Saco do Mamanguá, é para quem quer levar a sério a ideia de se isolar por uns dias em meio à natureza. Por estar sempre rodeada de aves, foi batizada como Casa do Beija-Flor.

Reserve por R$ 520

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa linda com uma vista incrível. Muito silencioso e reservado. Tem o senhor Almerindo, que cuida da casa e é muito bacana, ele também é artesão e faz uns barcos de madeira lindos e com um preço ótimo." (Jean, março de 2025).

Florianópolis

Com três quartos, nas areias do Campeche Imagem: Reprodução/Airbnb

Na praia do Campeche, parte sul da ilha, a casa de três quartos tem salas de estar e jantar integradas à cozinha. Na área externa, além do acesso à praia, há uma banheira de hidromassagem.

Reserve por R$ 1.000

Nota no Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Estadia maravilhosa, com vista incrível frente ao mar e ilha do Campeche possibilitando acompanhar o nascer do sol. A jacuzzi é um caso à parte, realmente sensacional." (Samuel, março de 2025)

Bombinhas (SC)

Vista para o mar no bairro de Canto Grande Imagem: Reprodução/Airbnb

Localizada na Avenida dos Coqueiros, no bairro de Canto Grande. Duas suítes com camas de casal, além de um colchão de solteiro, são suficientes para acomodar cinco pessoas. Cadeiras de praia e guarda-sol estão à disposição dos hóspedes.

Reserve por R$ 870

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Local maravilhoso, extremamente limpo, tudo impecável. Louças maravilhosas, vista fantástica. Cama confortável, vista para o mar. Estacionamento de fácil acesso para a casa. Máquina de lavar roupa e toda a comodidade que nos fez sentir em casa. Estava tudo muito limpo. Roupas de cama extremamente perfeitas. Um dos lugares mais caprichado em que eu já fiquei no Airbnb." (Barbara, julho de 2024)

Trancoso (BA)

Varanda diante da praia do Rio Verde Imagem: Reprodução/Airbnb

São 20 metros de terreno de frente para a praia do Rio Verde. Há quatro suítes com vista para o mar e dois quartos com banheiro compartilhado —todos com ar-condicionado. A ampla mesa de jantar comporta doze pessoas.

Reserve por R$ 2.800

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "A casa é espetacular, muito confortável. A praia um pouco agitada não incomodou, pois basta 3 a 5 minutos de caminhada para um ponto de mar super calmo ,igual piscina (estávamos com crianças)." (Rodrigo, dezembro de 2024).

São Sebastião (SP)

Antiga casa de barcos da década de 1950 Imagem: Reprodução/Airbnb

Dentro da chácara Sepituba, onde há outros dois imóveis para aluguel, a casa de barcos construída na década de 1950 fazia parte do antigo hotel Belvedere, em São Sebastião. São dois quartos, para até três hóspedes, e saída direta para a areia.

Reserve por R$ 1.281

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Tivemos uma experiência maravilhosa nesta hospedagem. Desde o momento em que chegamos, podemos perceber como a propriedade é especial. A localização é simplesmente perfeita, com uma linda praia privativa, com a casa bem em frente ao mar." (Rafaela, março de 2025.)

Armação dos Búzios (RJ)

Decoração minimalista na praia de Geribá Imagem: Reprodução/Airbnb

Num condomínio com duas piscinas aquecidas, sauna e academia, a casa de quatro quartos com decoração minimalista fica diante da praia de Geribá. Na área da churrasqueira há também adega, cervejeira e máquina de gelo.

Reserve por R$ 2.485

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Um excelente lugar para relaxar e desfrutar de uma bela praia. Os serviços são muito bons e a casa é espetacular." (Jorge Luiz, março de 2025).

Bertioga (SP)

Preocupações ecológicas em condomínio fechado Imagem: Reprodução/Airbnb

Com preocupações ecológicas, como captação de água da chuva, resgate de áreas verdes e jardim agroflorestal, a casa em condomínio fechado dá acesso à praia de Guaratuba. Em quatro quartos, recebe até dez pessoas.

Reserve por R$ 846

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "A casa é toda reformada e todos os cômodos são exatamente como nas fotos do anúncio. Ela também é toda equipada com tudo que se precisa para uma estadia na praia. Eles entregam um diferencial que é possuir uma caixa d'água própria e ajudou muito, pois nos dias de Ano Novo faltou água no condomínio." (Ana Beatriz, março de 2025).

Arraial d'Ajuda (BA)

Cinco quartos na praia de Pitinga Imagem: Reprodução/Airbnb

Três quartos ficam na casa principal e outros dois estão localizados em chalés na mesma propriedade. Basta atravessar o portão de madeira no deque para chegar à praia de Pitinga, onde há espreguiçadeiras sob a sombra de um quiosque particular.

Reserve por R$ 1.500

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Esta casa é incrível! É melhor do que a foto. A casa é super limpa, impecável e confortável. Mara nos tratou muito bem e fez tudo o que podia para nos manter confortáveis e felizes." (Artur, outubro de 2024)

Trairi (CE)

No point de surfe e kitesurfe de Guajiru Imagem: Reprodução/Airbnb

Uma varanda com redes e sofás fica diante do mar da praia de Guajiru, point de surfe e kitesurfe. Além dos cinco quartos e cinco banheiros, há sala, cozinha equipada, churrasqueira, forno a lenha e jardim. O serviço de arrumação está incluído na diária.

Reserve por R$ 1.549

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente estadia. Vou voltar com a minha a família com toda certeza." (Glauberfan, março de 2025).

São Sebastião (SP)

A poucos passos da praia de Santiago Imagem: Reprodução/Airbnb

Poucos passos separam o quintal dessa casa de seis suítes da praia de Santiago —dá para aproveitar o mar e a areia ou curtir o panorama em uma das redes e espreguiçadeiras do deque. A piscina, aquecida, fica junto à churrasqueira.

Reserve por R$ 3.780

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ficamos encantados com a nossa estadia! A casa é maravilhosa, muito bonita, extremamente limpa, aconchegante e confortável, oferecendo tudo o que precisávamos para dias perfeitos." (Claudia, janeiro de 2025).

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.