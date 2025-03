Papa pode fazer primeira aparição pública após 36 dias internado

O Vaticano anunciou que planeja para amanhã a possível primeira aparição pública do Papa Francisco desde a internação do pontífice, em 14 de fevereiro. A ideia é que ele faça uma saudação e abençoe os fieis e seguidores na porta do Hospital Gemelli, em Roma, onde está há mais de um mês.

O que aconteceu

Saudação está prevista para pouco depois das 12h de amanhã. Conforme o Vaticano, o texto do Angelus será compartilhado como tem sido nas últimas semanas desde que Francisco foi internado. Se isso se confirmar, será a primeira vez que o Papa vai aparecer ao público desde 14 de fevereiro. Desde então, apenas um áudio dele foi divulgado.

Médicos ainda não deram nenhuma indicação sobre quando o Papa teria alta do hospital. A avaliação do Vaticano é que a aparição pode ser possível depois que a atualização de saúde mais recente compartilhou as melhorias contínuas das funções respiratórias e motoras do Papa Francisco.

Francisco terá que reaprender a falar e passar por fisioterapia. A informação foi confirmada ontem pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, chefe do escritório doutrinário do Vaticano. Ele disse também que o Papa não pretende se aposentar, e que está "voltando a ser o que era antes".

Papa, de 88 anos, está hospitalizado há cinco semanas, sofrendo de uma pneumonia dupla. Na última atualização de saúde divulgada ontem, o Vaticano disse que a condição do papa permaneceu estável com "pequenas melhorias na respiração e na mobilidade".