Papa Francisco planeja aparecer em público no domingo pela primeira vez em cinco semanas

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco planeja fazer sua primeira aparição em mais de cinco semanas no domingo, oferecendo uma bênção da janela de seu quarto no Hospital Gemelli, em Roma, enquanto luta contra uma pneumonia dupla, informou o Vaticano.

Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave que tem exigido tratamento contínuo.

O papa só foi visto pelo público uma vez durante sua estadia no hospital, em uma foto que o Vaticano divulgou na semana passada, mostrando o pontífice em oração em uma capela do hospital.

Francisco quer ir à janela do hospital por volta do meio-dia de domingo para dar uma saudação e uma bênção, disse o Vaticano em uma breve declaração no sábado.

O papa geralmente faz uma oração semanal ao meio-dia na Praça de São Pedro aos domingos. Francisco não tem podido fazer isso desde 9 de fevereiro, antes de ir para o hospital.

O Vaticano afirmou que não se espera que Francisco faça a oração neste domingo, em um sinal de que o papa ainda está se recuperando de uma pneumonia, mas que iria até a janela para uma saudação.

Francisco é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

Sua hospitalização foi a crise de saúde mais séria de seu papado de 12 anos e o período mais longo em que ele ficou fora do alcance do público desde sua eleição como pontífice em 2013.

Os últimos boletins do Vaticano sobre a condição médica do papa têm sido cautelosamente otimistas. Na sexta-feira, o Vaticano disse que Francisco estava reduzindo o uso de oxigênio de alto fluxo para ajudar a respirar.

Um cardeal sênior, no entanto, declarou na sexta-feira que poderia levar algum tempo para o papa "reaprender a falar" depois de usar oxigênio durante sua internação hospitalar.

"O papa está indo muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo resseca tudo", disse o cardeal Victor Fernández, a principal autoridade de doutrina do Vaticano. "Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral é a mesma de antes."

O Vaticano não deu um prazo para a alta do papa do hospital, mas os planos para uma reunião com o rei britânico Charles em 8 de abril levantaram a possibilidade de que Francisco poderia estar de volta à sua residência no Vaticano até lá.