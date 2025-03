Papa Francisco terá alta amanhã após 36 dias internado, informam médicos

O papa Francisco, 88, terá alta amanhã após 36 dias internado, informaram os médicos que o acompanham em coletiva na tarde de hoje, em Roma.

O que aconteceu

Equipe médica do Hospital Gemelli anunciou que pontífice pode seguir tratamento em casa, com remédios via oral. Médicos afirmaram que Francisco apresentou quadro respiratório grave, mas que está estável há duas semanas e com melhores significativas há dez dias. Papa foi internado em 14 de fevereiro devido a uma bronquite persistente.

Rotina terá restrições de trabalho, com indicação de repouso por dois meses. Papa também não poderá receber muitas pessoas ao mesmo tempo, disseram os especialistas. Francisco irá para a sua residência oficial, a Casa Santa Marta, no Vaticano.

Ele ficou muito contente. Há uns três, quatro dias, ele estava perguntando: 'Quando vou pra casa'?Foi um paciente exemplar. Ouviu nossas sugestões

Sérgio Alfieri, médico do pontífice

Médicos disseram que Francisco teve dois episódios "muito críticos", com risco de morte. No entanto, pontífice não precisou ser intubado. A última coletiva sobre a saúde do papa foi em 21 de fevereiro.

Porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni (ao centro), ao lado dos médicos Sergio Alfieri (à dir.) e Luigi Carbone Imagem: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Papa fará a primeira aparição após 36 dias. A ideia é que ele faça uma saudação e abençoe os fieis e seguidores na porta do hospital, pouco depois das 12h de amanhã. Conforme o Vaticano, o texto do Angelus será compartilhado como tem sido nas últimas semanas desde que Francisco foi internado. Se isso se confirmar, será a primeira vez que o Papa vai aparecer ao público desde 14 de fevereiro. Desde então, apenas um áudio dele foi divulgado.

Francisco terá que reaprender a falar e passar por fisioterapia. A informação foi confirmada ontem pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, chefe do escritório doutrinário do Vaticano. Ele disse que reabilitação é necessária devido ao uso de oxigenioterapia por tempo prolongado e afirmou que o papa não pretende se aposentar, e que está "voltando a ser o que era antes". Hoje, os médicos afirmaram ser preciso tempo para a sua voz voltar ao normal.

Internado há mais de um mês

Pontífice está internado desde 14 de fevereiro para tratar uma bronquite persistente. Francisco teve infecção polimicrobiana das vias respiratórias e pneumonia bilateral. O quadro causou crises no cardeal, que precisou de ventilação mecânica. O papa também chegou a ter um quadro de insuficiência renal leve, controlada com o tratamento.