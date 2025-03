Óleo finalizador que promete maciez e menos frizz está por menos de R$ 20

Se os seus cabelos estão ressecados, o óleo finalizador brilho lamelar, da TRESemmé, promete devolver o brilho, nutrir e também ajudar no controle do frizz. Ele é um dos produtos que está em promoção devido à Semana do Consumidor, e o Guia de Compras UOL encontrou esse cosmético com um bom desconto na Amazon, por menos de R$ 19.

De acordo com a marca, o óleo capilar tem múltiplas funções, incluindo a criação do "efeito gloss" e a redução daqueles fios mais chatinhos na raiz. Veja mais detalhes sobre o produto e a opinião de quem já testou:

O que diz a TRESemmé sobre o óleo capilar

Multifuncional: promete blindar, nutrir e controlar o frizz do cabelo;

Promete maciez e alinhamento das pontas;

Proporciona um efeito gloss com sete vezes mais brilho, de acordo com a marca;

Tecnologia lamelar: promete corrigir instantaneamente as irregularidades dos fios, garantindo uma superfície nutrida e com brilho intenso;

Fórmula com óleo de coco e de semente de macadâmia;

Recomendado para todos os tipos de cabelos.

Como aplicar o óleo capilar

O produto pode ser usado no dia a dia ou após um tratamento intensivo, com o cabelo ainda úmido, aplicando no comprimento e nas pontas. Sem enxágue, basta secar os fios e finalizar como de costume.

Também é possível aplicar o óleo finalizador no cabelo seco durante o dia, com uma pequena quantidade para controlar as áreas com mais frizz e revitalizar as pontas, sendo uma ótima opção no "day after".

O que diz quem comprou

Esse óleo finalizador possui mais de 3 mil avaliações na Amazon, com uma média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Entre os pontos positivos apontados pelos consumidores estão a textura leve, absorção rápida, bom aroma e o fato de ser um produto econômico.

Achei o preço muito bom. Deixa o cabelo macio e cheiroso. Não é um produto muito grosseiro, é um óleo mais fininho, então, senti que o cabelo absorve melhor. Silvania Maria

O produto chegou na data prevista, sem dano algum. O melhor óleo reparador que usei, superleve, não pesa, deixa os fios alinhados, nutri bem as pontas. Perfeito para quem tem cabelos bem finos, cheiro bem suave, óleo bem denso, vale muito a pena comprar. Janaina D. Almeida

Me surpreendi com a qualidade, ele é bem ralinho o que ajuda a não pesar no cabelo. Dois pumps já é o suficiente no cabelo inteiro. Júlia

O cheiro é muito bom, é um ótimo óleo capilar. Meu cabelo é cacheado e eu uso depois que seca para tirar durinho do creme. Joana Santos

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram da ausência da tampa do óleo capilar, o que resultou em vazamentos. Além disso, destacaram que o produto não cumpriu a função de alinhar os fios e os demais efeitos prometidos.

A empresa enviou o produto sem tampa, o que resultou em vazamento sobre os livros que comprei. Felizmente, dessa vez, os livros vieram bem protegidos com plástico. Roberta

O produto é bom, porém é muito superestimado e não faz todo esse efeito que falam. Bárbara de Oliveira Lima

Esperava mais, pois meu cabelo ficou do mesmo jeito, ele não alinhou os fios, a fragrância é boa, ele é fluído, mas achei que ele não entrega o que promete no sentido de alinhar os fios. Ana Brito

Meu cabelo é cacheado e não vi muito efeito desse óleo nele. Mayne de Jesus

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.