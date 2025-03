O que são armas sônicas, possivelmente usadas na Sérvia? - Manifestantes acusam autoridades sérvias de usar canhões sonoros para provocar pânico durante protesto em Belgrado. Denúncia esbarra em dificuldade de provar uso de dispositivos, que podem causar danos à saúde.A Sérvia tem vivido uma crescente onda de protestos desde que a cobertura de uma estação de trem na cidade de Novi Sad desabou em novembro de 2024, matando 15 pessoas. Opositores do governo atribuiramatribuíramo colapso àcorrupção das autoridades.

O maior protesto anticorrupção até o momento ocorreu no sábado passado (15/03), com pelo menos 100 mil pessoas tomando as ruas da capital, Belgrado.

Vídeos nas mídias sociais mostram manifestantes em silêncio em memória às vítimas de Novi Sad, quando, de repente, ouve-se um som estridente, e as pessoas correm em pânico para as calçadas.

Grupos de direitos humanos e a oposição acusam a polícia de ter usado uma arma sônica para dispersar a multidão. Dispositivos do gênero liberam frequências específicas ou um som muito alto, capazes de incomodar ou até incapacitar alguém. Seu uso pode causar danos auditivos permanentes.

O Ministério do Interior do país, assim como o presidente Aleksandar Vucic, negam o uso de armas sônicas. Mas o que exatamente é um canhão de som ou arma sônica e que tipo de dano eles podem causar às pessoas?

O que são armas sônicas?

As armas sônicas, como os Dispositivos Acústicos de Longo Alcance (LRAD), ou "canhão de som", são consideradas armas não letais. Em vez de balas, elas disparam ondas sonoras, emitindo ruídos extremamente altos.

As ondas sonoras comuns ficam mais fracas quanto mais longe você estiver do ponto de emissão. No caso dos sinais acústicos dos canhões sonoros, eles podem ser ouvidos em alto volume a até um quilômetro de distância. Isso ocorre porque as ondas sonoras são disparadas usando alta pressão.

Quanto mais próximo alguém estiver de uma arma sônica quando ela for disparada, mais forte será a dor.

As LRAD podem atingir um volume máximo de 150 ou 160 decibéis. Um motor de avião de caça na decolagem atinge cerca de 130 decibéis. Uma conversa normal ocorre a cerca de 60 decibéis, enquanto um bebê chorando pode atingir 80 ou até 100 decibéis.

O que é considerado muito alto varia de pessoa para pessoa e também depende da frequência do som. Mas, em média, sons acima de 90 ou 100 decibéis são desconfortáveis para as pessoas que ouvem. Qualquer som acima de 120 decibéis causa dor.

Sintomas em pessoas expostas a armas sônicas

Com ruídos extremamente altos, como os de armas sônicas, as ondas sonoras atingem o tímpano em alta pressão e podem causar danos significativos.

O reflexo de quem é exposto a esse nível de barulho é tapar os ouvidos. É por isso que as armas sônicas também são conhecidas como "algemas acústicas" –suas mãos não podem ser usadas para mais nada enquanto você estiver tapando os ouvidos.

Além da dor imediata causada por sons iguais ou superiores a 120 decibéis, também podem ocorrer danos permanentes à audição ou zumbido após uma curta exposição.

E não são apenas os ouvidos que podem ser afetados. O dano psicológico também pode ocorrer porque, de repente, você se torna vítima de um ataque "invisível" do qual não tem como se defender.

As ondas sonoras que atingem as pessoas em alta pressão podem ter consequências fatais. No caso de um ruído extremamente alto, como uma explosão, as ondas sonoras podem romper órgãos internos, inclusive os pulmões, de pessoas nas proximidades imediatas da explosão.

Onde armas sônicas foram usadas?

Ruídos altos têm sido usados em guerras há séculos.

Por exemplo, os nativos do que hoje são os Estados Unidos usavam tambores de guerra para se comunicar entre si a longas distâncias e para intimidar ou confundir o inimigo.

Na Segunda Guerra Mundial, sons também foram usados na guerra psicológica: a força aérea nazista equipou seus bombardeiros de mergulho com sirenes de ar que produziam um som alto e estridente quando os aviões mergulhavam. Isso causava uma maior sensação de pânico entre os que estavam sendo atacados em solo.

Mais recentemente, o LRAD foi usado em cargueiros na costa da Somália para afastar piratas. A polícia da Grécia usou armas acústicas no verão de 2021 para impedir que migrantes entrassem irregularmente no país e, portanto, na União Europeia, vindos da Turquia. A polícia dos EUA usou LRAD para dispersar multidões que protestavam contra a cúpula do G20 em Pittsburgh em 2009.

Síndrome de Havana: As LRAD sempre são estridentes?

Há rumores sobre o uso de armas sônicas sem sons audíveis ou com sons graves em alta frequência.

Em 2016 e 2017, diplomatas norte-americanos em Havana, capital de Cuba, relataram problemas de saúde, como danos à audição, vertigem e dificuldade para dormir. Alguns dos funcionários da embaixada sofreram concussões e perda total da audição, de acordo com as autoridades dos EUA. Entre a lista de possíveis explicações estava um ataque com um novo tipo de arma sônica.

Posteriormente, sintomas semelhantes também ocorreram entre diplomatas dos EUA em outros lugares, como Viena e Berlim. As investigações sobre a chamada "síndrome de Havana" nunca chegaram a uma conclusão clara, mas um ataque com armas sônicas agora é considerado improvável.

Autor: Carla Bleiker