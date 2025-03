Noruega goleia Moldávia (5-0) em sua estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026

A Noruega do astro Erling Haaland teve uma estreia tranquilo nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, com uma vitória por 5 a 0 neste sábado (22) na visita à Moldávia, enquanto a República Tcheca esteve perto do desastre em casa diante das Ilhas Faroé, mas conseguiu vencer por 2 a 1 com um gol aos 85 minutos.

A vitória suada dos tchecos em Hradec Kralove foi o resultado mais marcante do dia e o herói da partida foi Patrick Schick, atacante do Bayer Leverkusen, autor dos dois gols da sua seleção.

As Ilhas Faroé, seleção que ocupa a 137ª posição no ranking da Fifa e uma das equipes tradicionalmente mais fracas do futebol europeu, conseguiram empatar aos 83 minutos por meio de Gunnar Vatnhamar, disparando todos os alarmes. Mas para alívio da torcida local, Schick marcou o gol da vitória dois minutos depois, evitando o vexame.

Na classificação desse grupo L, o líder por saldo de gols é Montenegro, que foi surpreendido no início do jogo com um gol de Gibraltar antes de se recuperar e vencer por 3 a 1.

No grupo I, a Noruega, ausente dos Mundiais desde 1998, é a primeira colocada com a goleada de 5 a 0 sobre a Moldávia, onde dois de seus principais destaques, Haaland e Alexander Sorloth, marcaram um gol cada um.

Israel está empatado em pontos com a seleção escandinava depois de vencer a Estônia por 2 a 1, em partida fora de casa que foi deslocada para Debrecen, na Hungria.

O outro grupo com jogos neste sábado foi o J e a lógica prevaleceu com as vitórias do País de Gales e da Macedónia do Norte sobre o Cazaquistão (3-1) e o Liechtenstein (3-0), respectivamente.

--- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026:

- Grupo I:

Israel - Estônia 2 - 1

Moldávia - Noruega 0 - 5

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Noruega 3 1 1 0 0 5 0 5

2. Israel 3 1 1 0 0 2 1 1

. Estônia 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Moldávia 0 1 0 0 1 0 5 -5

-- Próximos jogos (horário de Brasília):

25/03 (14h00): Moldávia - Estônia

25/03 (16h45): Israel - Noruega

- Grupo J:

País de Gales - Cazaquistão 3 - 1

Liechtenstein - Macedônia 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Macedônia 3 1 1 0 0 3 0 3

2. País de Gales 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Cazaquistão 0 1 0 0 1 1 3 -2

5. Liechtenstein 0 1 0 0 1 0 3 -3

-- Próximos jogos (horário de Brasília):

25/03 (16h45): Liechtenstein - Cazaquistão

25/03 (16h45): Macedônia - País de Gales

-- Grupo L:

República Tcheca - Ilhas Faroé 2 - 1

Montenegro - Gibraltar 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Montenegro 3 1 1 0 0 3 1 2

2. República Tcheca 3 1 1 0 0 2 1 1

. Ilhas Faroé 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Gibraltar 0 1 0 0 1 1 3 -2

-- Próximos jogos (horário de Brasília):

25/03 (16h45): Montenegro - Ilhas Faroé

25/03 (16h45): Gibraltar - República Tcheca

© Agence France-Presse