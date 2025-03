Manifestações de apoio a prefeito opositor de Erdogan preso ganham força na Turquia

Milhares de apoiadores do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, preso sob acusações de "corrupção" e "terrorismo", se manifestaram neste sábado (22) pela quarta noite consecutiva para apoiar o político da oposição.

Uma multidão agitando bandeiras e cartazes se reuniu em frente à prefeitura de Istambul, entoando gritos como "Ditadores são covardes!" e "O AKP (partido no poder) não nos silenciará".

O prefeito, principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, chegou ao Tribunal de Justiça de Istambul no início da noite, acompanhado de 90 réus, a bordo de vans.

Imamoglu se apresentou à Justiça turca quatro dias após sua prisão. Ele prometeu "prestar queixa" contra os responsáveis pela sua detenção, em uma declaração enviada à polícia e à imprensa pela prefeitura de Istambul.

As acusações de "apoio ao terrorismo" geraram grande preocupação entre seus apoiadores, que temem que ele seja preso novamente e substituído por um administrador nomeado pelo Estado.

Apesar das restrições de acesso, pelo menos mil pessoas se aglomeraram ao redor do tribunal, que estava cercado por uma grande força policial.

Preso na madrugada de quarta-feira (19) em sua casa, Ekrem Imamoglu, de 53 anos, foi interrogado por cinco horas no sábado pela polícia, sob a acusação de "apoiar uma organização terrorista". No dia anterior, ele também foi interrogado por suspeita de "corrupção".

O presidente Erdogan, falando aos membros de seu partido, acusou a oposição de "fazer todo o possível nos últimos quatro dias para perturbar a paz da nação e dividir nosso povo".

Proibição de reuniões

A província de Istambul estendeu até 26 de março a proibição de reuniões, que estava em vigor desde quarta-feira, e impôs novas restrições de entrada para pessoas "com probabilidade" de participar de manifestações, embora não tenha especificado como essas restrições seriam implementadas.

Desde quarta-feira, protestos foram organizados em pelo menos 55 das 81 províncias da Turquia.

A polícia fez 343 prisões na noite de sexta-feira (21) e na manhã de sábado em nove cidades, incluindo Istambul, Esmirna, Ancara, Edirne e Çanakkale, no noroeste, e Adana e Antalya, no sul, de acordo com o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

"Aqueles que buscam o caos e a provocação não serão tolerados", alertou ele no X.

Ekrem Imamoglu se tornou um inimigo declarado de Erdogan, que foi prefeito de Istambul na década de 1990, quando Imamoglu tomou a capital econômica da Turquia do partido AKP, chefiado pelo presidente, em 2019.

Reeleito com grande vitória no ano passado, Imamoglu deveria ser nomeado candidato de seu partido para as eleições presidenciais de 2028, que ocorrerão no próximo domingo. O CHP (partido de Imamoglu) decidiu continuar organizando a primária e convocou todos os turcos, mesmo os não registrados no partido, a participar.

