Israel ataca o Líbano em resposta a disparos de foguetes na fronteira

Por Maya Gebeily e Maayan Lubell

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - Artilharia e ataques aéreos israelenses atingiram o sul do Líbano no sábado, depois que Israel disse ter interceptado foguetes disparados do outro lado da fronteira, colocando em risco uma trégua instável que encerrou uma guerra de um ano entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah.

Esse conflito marcou o desdobramento mais mortal da guerra de Gaza, que atravessou a fronteira por meses antes de uma ofensiva israelense contundente que eliminou os principais comandantes do Hezbollah, muitos de seus combatentes e grande parte de seu arsenal.

O Hezbollah negou a responsabilidade pelos ataques de sábado, dizendo que não tinha "nenhuma ligação" com os lançamentos de foguetes e que continuava comprometido com o cessar-fogo. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Uma autoridade israelense disse que a identidade do grupo que disparou os foguetes ainda não tinha sido confirmada. Seis foguetes foram disparados, segundo a autoridade, três dos quais atravessaram para Israel e foram interceptados.

A troca de disparos de sábado foi a primeira desde que Israel abandonou um cessar-fogo separado em Gaza com o grupo militante palestino Hamas, um aliado do Hezbollah, ambos apoiados pelo inimigo de Israel, o Irã.

As Forças Armadas israelenses disseram na madrugada de sábado que interceptaram três foguetes lançados de um distrito libanês a cerca de seis quilômetros ao norte da fronteira em direção à cidade israelense de Metula, o segundo lançamento entre fronteiras desde que o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em novembro pôs fim aos combates.

Em retaliação, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que os militares "agissem com força contra dezenas de alvos terroristas no Líbano", disse Netanyahu em um comunicado.

As Forças Armadas israelenses disseram separadamente que atingiram dezenas de lançadores de foguetes do Hezbollah e um centro de comando de onde os militantes do grupo estavam operando, no sul do Líbano.

A agência de notícias estatal do Líbano relatou uma série de ataques aéreos e barragens de artilharia israelenses no sul do país, incluindo cidades fronteiriças e topos de morros a cerca de oito quilômetros do território libanês.

Duas pessoas foram mortas e oito ficaram feridas por ataques aéreos israelenses no sul, perto da fronteira, informou a agência de notícias estatal NNA, citando o Ministério da Saúde do Líbano.

Não houve relatos de vítimas em Israel.

Em Gaza, as autoridades de saúde disseram que cinco palestinos foram mortos por fogo israelense, incluindo uma criança, em incidentes em Beit Lahiya e na Cidade de Gaza.

Os militares israelenses disseram que não tinham conhecimento de nenhum ataque na Cidade de Gaza e em Beit Lahiya e que estavam "analisando os relatos".