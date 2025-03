Governo leiloa Lamborghini que pertencia ao crime organizado; veja valor e modelo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública leiloa uma Lamborghini Urus, ano 2018, avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. O carro de luxo foi apreendido em uma operação da Polícia Federal. O lance inicial fixado pela pasta é de R$1.149.348,75.

A operação Black Monday foi deflagrada na Paraíba para desarticular uma quadrilha de lavagem de dinheiro. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) do ministério realiza leilões frequentes de bens apreendidos do crime organizado.

O carro está estacionado no pátio do Leilões PB, na Paraíba, e os interessados podem agendar uma visita para ver o veículo entre 26 e 27 de março das 9 horas às 15 horas De acordo com o ministério, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas podem participar do leilão.

O valor arrecadado no leilão será destinado ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol).

No ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública arrecadou R$ 109,08 milhões com o leilão de bens apreendidos do crime organizado. Entre janeiro e outubro foram leiloados 3.851 itens.

A descapitalização das quadrilhas e facções é uma das principais estratégias da pasta para tentar desmobilizar o crime organizado. A ideia é que o estrangulamento financeiro dessas organizações é fundamental para desarticular esses grupos.