Ex-vereador Gabriel Monteiro aparece em primeira publicação após prisão

O ex-vereador Gabriel Monteiro apareceu publicamente pela primeira vez após deixar o presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro, na noite de ontem. O ex-parlamentar estava preso desde 2022, quando foi acusado pelo crime de estupro e teve seu mandato cassado.

O que aconteceu

Esposa de Gabriel Monteiro publica foto do casal. Ana Carolina dos Santos Chagas compartilhou a imagem durante a madrugada deste sábado (22) e escreveu: "meu marido, meu amigo, meu companheiro, meu anjo".

STJ determina soltura de Monteiro. O ex-parlamentar foi liberado na noite de sexta-feira (21) por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi condenado por estupro e denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por assédio sexual contra uma assessora, filmagem de relação sexual com uma adolescente de 15 anos, além de perseguição e desacato contra um superior.

Ex-vereador terá que cumprir medidas cautelares. Além de estar proibido de deixar o Rio de Janeiro, Gabriel deverá usar tornozeleira eletrônica. Agora, ele tem um prazo de cinco dias para se apresentar à polícia e colocar a tornozeleira.

Mandato cassado e denunciado por abuso de poder. Em 2022, o ex-vereador teve o mandato cassado por decoro parlamentar pela Câmara dos Vereadores do Rio e foi preso preventivamente meses depois. Monteiro, que também atuava como policial militar, foi expulso da corporação. Em 2024, o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou Gabriel Monteiro por abuso de poder ao invadir instituições de acolhimento sem permissão.