'Minha gata amou': fonte de água para pets está por menos de R$ 65

Manter os pets bem hidratados não é uma tarefa fácil e a preocupação aumenta durante os dias quentes. Para ajudar a manter a saúde do seu bichinho, o Guia de Compras UOL achou uma fonte de água para gatos e cachorros que está com desconto de 15%, custando R$ 64,35 na Amazon.

Segundo o fabricante, esse bebedouro permite a circulação e queda d'água que faz com que o pet beba mais água. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre a fonte

Capacidade de 1,2 litros;

Fácil de montar e higienizar;

Design desenvolvido para evitar refluxo e danos às articulações;

Equipado com uma bomba bivolt automática;

Possui um circuito eletrônico interno que evita danos à bomba por falta de água ou bloqueio com pelos;

Com filtro de carvão ativado que purifica, retira o mau gosto e odor da água;

Promete baixo consumo de energia;

Carrega via cabo USB;

Disponível em diferentes cores (os preços podem variar).

O que diz quem comprou

Com 2,1 mil avaliações de clientes na Amazon, a fonte tem uma nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Quem comprou elogiou o custo-benefício, a capacidade do aparelho e a facilidade ao montar.

Ótimo custo-benefício, minha gata amou, quase não tomava água e agora preciso encher o pote duas vezes ao dia. Muito fácil montar e desmontar para limpeza. Bia

Adorei. Cai bastante água (muita mesmo) e eu posso sempre colocar pedrinhas de gelo e verificar se está sujo. Chegou super rápido, entrega ótima como sempre. Não sei se meus bebês podem apreciar, mas a cor é simplesmente linda. Nanda

Fonte cumpre o que promete. Bom volume de água tratada circulando, fácil montagem, manuseio e é bem prática. Minha gata ficou com receio e medo de se molhar, mas estamos tentando fazer ela se adaptar. Rodrigo de Castro Souza

A fonte foi excelente. Tenho dois gatos e um deles é viciado em torneira, mas não queremos nos acostumar então procuramos uma fonte que faça barulho de água. Ele amou. Ela é barulhenta (no meu caso, era o que eu precisava) então o ideal é deixar em um lugar distante dos quartos, se o barulho incomodar. É simples, porém pelo valor que paguei achei ok. Natália

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam do barulho da fonte, dos respingos de água que ela produz e da altura reduzida. Confira os comentários:

Funciona super bem, mas o barulho da água caindo acaba sendo um pouco incômodo, precisei fazer algumas adaptações, mas os gatinhos gostaram. Francisca Camila de Carvalho Paiva

O design do produto é bonito, mas a limpeza não é muito prática. A água da fonte respinga para fora, molhando a área ao redor. Além disso, o barulho da queda d'água é alto, então tenho precisado desligar a fonte à noite para manter o silêncio. Eduardo Moura

É um produto de fácil montagem. No entanto, faz barulho e respinga água, além de ser baixo. Ana Fonseca

É uma boa fonte de água para gatos, fácil de limpar e manter, porém é extremamente barulhenta, se você tiver ouvidos mais sensíveis e a fonte fica no mesmo cômodo que você, com certeza irá incomodar. Apesar disso, minhas gatas a usaram e não tiveram medo do barulho dela. O incômodo maior foi para os humanos. João Pedro Crocamo Fornasieri

