EXCLUSIVO-Algumas autoridades europeias avaliam se podem contar com Fed para dólares sob Trump

Por Elisa Martinuzzi, Jesús Aguado, Balazs Koranyi, Stefania Spezzati e John O'Donnell

22 Mar (Reuters) - Alguns bancos centrais europeus e autoridades de supervisão estão questionando se ainda podem contar com o Federal Reserve dos EUA para fornecer financiamento em dólares em tempos de estresse do mercado, disseram seis pessoas familiarizadas com o assunto, lançando algumas dúvidas sobre o que tem sido um alicerce da estabilidade financeira.

As fontes disseram à Reuters que consideram altamente improvável que o Fed não honre suas salvaguardas de financiamento -- e o próprio banco central dos EUA não deu sinais que sugerissem isso.

Mas autoridades europeias mantiveram discussões informais sobre essa possibilidade -- que a Reuters está relatando pela primeira vez -- porque sua confiança no governo dos Estados Unidos tem sido abalada por algumas das políticas do governo Trump.

O presidente Donald Trump rompeu bruscamente com a política de longa data dos EUA em várias áreas, como parecer endossar a posição da Rússia sobre a Ucrânia, levantar questões sobre o compromisso dos EUA com a segurança europeia e impor tarifas a seus aliados.

Em alguns fóruns europeus, nos quais os participantes avaliam os possíveis riscos para o sistema financeiro, essas autoridades discutiram cenários nos quais o governo dos EUA poderia pressionar o Fed a suspender as salvaguardas do dólar, disseram duas das fontes.

Algumas autoridades estão estudando a possibilidade de encontrar alternativas ao banco central dos EUA, segundo as duas fontes. Em tempos de estresse no mercado, o Fed forneceu ao Banco Central Europeu e a outros importantes parceiros acesso a financiamento em dólares.

A conclusão dessas discussões: não há um bom substituto para o Fed, disseram as seis fontes, que incluem autoridades seniores do BCE e da supervisão bancária da União Europeia com conhecimento em primeira mão das conversas.

Todas as fontes solicitaram anonimato para falar sobre as deliberações privadas.

O BCE e o Fed não quiseram comentar para esta reportagem. A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário.

Separadamente, cinco autoridades do banco central da zona do euro disseram que as conversas informais -- realizadas fora das reuniões regulares dos formuladores de políticas -- não foram motivadas por nenhum sinal do Fed ou da liderança do BCE.