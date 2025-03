EUA: polícia recupera joias de diamantes quase 1 mês após ladrão engoli-las

A polícia da Flórida (EUA) recuperou ontem os quatro brincos de diamantes avaliados em R$ 4,4 milhões, que o ladrão engoliu ao ser pego.

O que aconteceu

Roubo aconteceu no dia 26 de fevereiro, em uma unidade da Tiffany & Co. em Orlando. Na ocasião, Jaythan Gilder, de 32 anos, disse estar na loja para escolher joias a pedido de um jogador do time de basquete Orlando Magic. Ele foi levado a uma sala especial para ver as peças. Lá, imobilizou os funcionários e saiu com os brincos e um anel (este último, avaliado em R$ 3,35 milhões, deixou cair na fuga).

Homem foi parado em rodovia e engoliu os brincos. Gilder seguia para o Texas, mas foi parado no Condado de Washington, no Oregon, por dirigir com os faróis traseiros apagados. Ele foi levado para custódia, e os policiais relatam que "sorrateiramente" engoliu os pares de brincos.

Policiais contaram que ele falou: "eu deveria ter jogado eles pela janela". Sob suspeita do roubo, ele fez um exame de raio-x, que confirmou a presença dos diamantes em seu estômago. Quando soube que ficaria sob custódia em um hospital até expelir as joias, ele perguntou "se seria acusado pelo que estava em seu estômago".

Ponto brilhante em exame de raio-x mostrou diamantes no estômago Imagem: Divulgação/Departamento de Polícia de Orlando

Perito da joalheria confirmou a autenticidade das peças. Brincos foram levados à unidade, onde passou por limpeza e inspeção para confirmar o número de série.

Jaythan Gilder já é conhecido pela polícia. Ele é suspeito de um roubo semelhante em uma Tiffany & Co. no Texas, em 2022, e tem 48 mandados de prisão no Colorado.

Detido na Cadeia do Condado de Orange. Homem foi transferido para o local acusado de três crimes: roubo com uso de máscara, furto agravado e crime de primeiro grau, que pode ter até 30 anos de prisão.