Caso Vitória: Vídeo mostra confissão de Maicol como único autor à polícia

Do UOL, em São Paulo, e Colunista do UOL, em São Paulo

Um vídeo da confissão de Maicol Antonio Sales dos Santos, preso por suspeita de matar a adolescente Vitória Regina de Sousa, mostra ele dando detalhes do crime e afirmando que agiu sozinho.

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver Maicol de costas, em uma sala com um escrivão e ao menos outros dois policiais. Em um trecho do vídeo a polícia pergunta se ele foi ameaçado. Ele diz que sofreu ameaças "dos presos e do pessoal lá fora".

Maicol também confessa que enterrou o corpo e diz que agiu sozinho. Questionado sobre se os outros investigados pelo crime, como Gustavo Vinícius, ex da vítima, e Daniel Lucas Pereira, tiveram participação no caso, ele nega.

O preso também diz que não tem passagens pela polícia. Ele nega integrar facções criminosas e diz que nunca tinha pisado em uma delegacia.

Vídeo ilustra trecho do depoimento ao qual o UOL teve acesso na quarta-feira (19). De acordo com outros detalhes da confissão à polícia, Maicol atraiu a jovem ao seu carro, um Corolla Prata, oferecendo uma carona e começou a questioná-la sobre um suposto envolvimento passado.

Maicol também disse que matou Vitória com dois golpes de faca. Segundo Maicol, após uma discussão, Vitória desferiu tapas e arranhões contra ele, que acabou pegando um objeto cortante do lado do banco motorista e golpeando a vítima.

O preso relatou que a vítima morreu rápido e não chegou a gritar por causa da gravidade dos ferimentos. Um golpe atingiu o pescoço e outro, o peito. Apesar de contar que a vítima morreu com dois golpes, o laudo pericial do IML aponta que Vitória tinha três perfurações.

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura. Segundo a necrópsia, a adolescente morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto. O documento não apontou sinais de abuso sexual.

O suspeito do crime, Maicol Antonio Sales dos Santos, foi preso e a polícia acredita que ele agiu sozinho. Investigações mostraram que o homem era "obcecado pela vítima", segundo o delegado responsável pelas investigações.

Suspeito detido pelo homicídio monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024. Maicol viu a publicação no Instagram da vítima em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus. Ele sabia que o carro do pai dela estava quebrado. Suspeito tinha coleção de fotos de Vitória no celular.

"Fica claro que somente ele participou desse crime", afirmou Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia da Macro São Paulo. Polícia Civil realizou coletiva ontem para falar dos desdobramentos das investigações.

Segundo delegado, homem tem traços de psicopatia, fala do crime naturalmente e não tem sinais de arrependimento. "Mas essa circunstância vai ser avaliada na elaboração do seu exame criminológico, que vai ser necessário na fase judicial", ressaltou Fabio Cenacchi, delegado da delegacia de Cajamar.

Adolescente foi esfaqueada por reagir, e não sofreu abuso sexual. "Ele [Maicol] fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Ela reagiu. Não foi encontrado sêmen ou sinal de abuso no corpo dela", detalhou o diretor da Demacro.