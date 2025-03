'Buraco no céu' assusta moradores de cidade supostamente marcada por óvni

Em Peruíbe, no litoral paulista, um "buraco no céu" chamou a atenção dos moradores. A região é famosa pelo turismo relacionado a avistamentos de ETs (extraterrestres).

O que aconteceu

Uma formação de nuvens com um "buraco" assustou os moradores. Apesar da rapidez com que o fenômeno ocorreu, o UOL apurou que o "buraco no céu" é formado quando cristais de gelo se juntam às nuvens. O fenômeno é conhecido por especialistas como "altocumulus stratiformis perlucidus translucidus cavum".

"Trata-se de uma camada fina, translúcida e extensa de nuvem". O meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Franco Villela explica que o fenômeno se caracteriza pela formação de lacunas entre os elementos da nuvem, que são principalmente vapor de água e cristais de gelo.

A característica mais marcante é o grande buraco circular, abaixo do qual há o que chamamos de 'virga' [precipitação de água líquida, cristais de gelo ou uma mistura dos dois]. O grande buraco é a característica suplementar 'cavum' [cavidade], popularmente conhecida como 'buraco de queda' ou 'nuvem perfurada'.

Franco Nadal Junqueira Villela, meteorologista do Inmet

Moradores pararam para admirar o céu

"Buraco no céu" foi flagrado por moradores de Peruíbe (SP) Imagem: Paulo Roberto Costa Alonso/Arquivo

"Um fenômeno muito bonito e interessante", avaliou a professora Alexsandra Lopes. Ela, que mora em Peruíbe desde 1997 afirma não ser a primeira vez que o "buraco" aparece em Peruíbe. "Já vi esse fenômeno várias vezes aqui, mas dessa vez o dia estava especial. O céu parecia uma pintura. Às vezes, as pessoas nem olham para o céu."

Alessandra diz que já viu outros fenômenos, como o halo solar. Com círculos policromáticos ao redor do sol, o fenômeno também é marcado pela presença de partículas de gelo suspensas na atmosfera. "Quem olha para o céu com atenção sempre pode se surpreender", diz a moradora.

Alexsandra Lopes flagrou momento em que algo similar a um óvni estava no céu Imagem: Alexsandra Lopes/Arquivo pessoal

Primeira cidade a ter roteiro turístico de óvnis

Conhecida como a "Rota dos ETs", Peruíbe é famosa por supostos avistamentos de atividade extraterrestre desde a década de 1990, o que atrai turistas curiosos.

Marca de óvni. A marca deixada por um suposto óvni no bairro Balneário São João Batista chama a atenção de visitantes. Moradores acreditam que o óvni tenha pousado em uma área de vegetação numa madrugada de outubro de 2017.

Há quem acredite e quem discorde da presença de extraterrestres. O guia e monitor ambiental Márcio Ribeiro conta que os moradores criaram teorias sobre o "buraco" nas redes sociais, dividindo opiniões.