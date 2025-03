Bolsonaro não disse que só venceu eleição de 2018 porque Lula foi preso

Do UOL, no Rio

Não é verdade que Jair Bolsonaro tenha dito que Lula (PT) foi preso em 2018 para que ele pudesse vencer as eleições naquele ano.

O trecho de uma entrevista de Bolsonaro ao Flow Podcast circula fora de contexto. A fala do ex-presidente se referia às eleições de 2022, quando ele comentava a soltura de Lula em 2019 após mudança de entendimento do STF sobre prisão em segunda instância.

O que diz o post

A publicação usa o recorte de uma entrevista de Bolsonaro ao Flow Podcast. O vídeo é compartilhado com a seguinte legenda: "Bolsonaro confessou: Lula foi preso em 2018 para eu vencer as eleições".

Por que é falso

Bolsonaro e apresentador comparavam processos judiciais. O assunto começa no minuto 21 da entrevista ao Flow Podcast no dia 14 de março de 2025 (aqui). O apresentador Igor Coelho compara a situação dos atuais processos contra Bolsonaro com as ações judiciais envolvendo Lula, ao que o ex-presidente responde: "mas para ele o processo foi diferente". Antes disso, o ex-presidente criticava o que classifica como rapidez o avanço das ações em que está implicado. A íntegra do diálogo é a seguinte:

Bolsonaro: "O Lula era a pessoa que tinha chance de me derrotar [nas eleições de 2022] segundo gente do próprio Supremo. Você [o apresentador] não poderia me derrotar. O Haddad não poderia. Ciro não poderia. Pessoal da esquerda ninguém poderia. O nome, segundo eles, mais certo pra me derrotar seria o Lula. Por isso, reinterpretaram a prisão em segunda instância com o Lula".

Igor Coelho: "Pra poder tirar ele da eleição em 18".

Bolsonaro: "Isso, passaram pra ultima instância. Ele saiu da cadeia, mas ele tinha três condenações".

Entrevistador que fala em eleições de 2018. É Igor Coelho quem intervém durante a fala de Bolsonaro e diz "para poder tirar ele da eleição de 18", se referindo ao presidente Lula.

Mas os fatos narrados por Bolsonaro são posteriores às eleições presidenciais daquele ano. A reinterpretação do STF sobre segunda instância aconteceu no dia 7 de novembro de 2019 (aqui), ou seja, Bolsonaro estava falando do pleito de 2022, quando disputou e perdeu a reeleição para Lula.

Petista foi preso em abril de 2018 e solto em novembro de 2019. Com a decisão de que as penas de prisões devem ser cumpridas apenas após o esgotamento dos recursos do réu, Lula foi solto no dia seguinte à decisão do Supremo. Antes, o entendimento era de que as penas poderiam ser cumpridas após condenação em segunda instância. Lula ficou inelegível em 2018 com base na Lei da Ficha Limpa por causa das condenações em segunda instância (aqui).

Bolsonaro falava de eleição de 2022. No diálogo do Flow, ele cita a anulação das condenações de Lula na Lava Jato e o fato de que ele voltou a ser elegível. As condenações do petista foram anuladas em abril de 2021 (aqui). O Supremo decidiu que as ações contra Lula não tinham relação com os desvios de recursos da Petrobras e, portanto, não deveriam ter sido julgadas pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, mas pela Justiça Federal do Distrito Federal.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 24 mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

