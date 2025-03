Banheiro mais bonito e 'clean': armário gabinete está com 18% de desconto

O Guia de Compras UOL encontrou uma promoção para quem está procurando um móvel para a pia do banheiro. O armário gabinete Classic, na cor branca, está com 18% de desconto.

Com 42 cm de altura, 60 cm de comprimento e 37 cm de largura, o gabinete oferece um bom espaço para organização. A recomendação do fabricante é que a montagem seja feita por um profissional.

O que o fabricante diz sobre o produto

Compatível com "pias de coluna"

Possui espaço para armazenar itens de higiene pessoal

Feito com materiais resistentes

Dimensões: 42 cm de altura, 60 cm de comprimento e 37 cm de largura

Montagem recomendada por um profissional

O que diz quem comprou

Muito bem embalado, entrega rápida e o material também é ótimo. Um feedback meu seria que fizessem ele mais alto. Ele é baixinho, mas coloquei pezinhos retrô nele e ficou ótimo. Juliano

Chegou no prazo correto, veio bem embalado, tudo em perfeito estado e madeira aglomerada. Mas vale muito pelo preço e não é totalmente frágil, se tiver cuidado e não colocar muito peso dá certo. Thais

O balcão é lindo, Tive que improvisar os pés para dar a altura e adaptei o fundo para o encaixe da pia. Entrega rápida Carolina

Fiel ao anúncio. Para mim, que nunca montei, achei fácil. Qualidade boa. Só veio com alguns arranhões, mas adorei. Debora

Pontos de atenção

Embora esteja em um bom custo-benefício, consumidores disseram que o móvel parece ser um pouco frágil. Portanto, é ideal não colocar muito peso, principalmente nas prateleiras.

Alguns consumidores reclamaram ainda que o objeto veio um pouco danificado, com arranhões, provavelmente durante o transporte.

Ótimo custo benefício. Material é MDF, as prateleiras são frágeis, não dá para colocar muito peso. Digamos que as prateleiras são mais decorativas, mas se quiser utilizar como eu, para guardar cremes e produtos de higiene, é só reforçar a fixação delas e tudo certo. Regina

O preto veio de ótima qualidade. Já o branco veio parafusos maiores que acabou atravessando a madeira e danificou. Leo Moraes.

