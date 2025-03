Ataque a tiros deixa ao menos três mortos em parque nos Estados Unidos

Do UOL, em São Paulo

Ao menos três pessoas morreram e 14 foram feridas por tiros dentro de um parque no Novo México, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Crime aconteceu no Parque Young, localizado na cidade de Las Cruces, na noite de ontem. Um grupo de jovens se reunia para um evento de carros no local quando os tiros começaram, segundo vídeos publicados nas redes sociais.

Uma das pessoas mortas tinha 16 anos e outras duas tinham 19 anos. Os feridos tinham entre 16 e 36 anos, segundo a polícia de Las Cruces. As identidades das vítimas não foram divulgadas pelas autoridades.

Ninguém foi preso até o momento e a polícia não detalhou se o ataque a tiros foi cometido por uma pessoa ou mais. "Várias pistas" são seguidas, informou um comunicado das autoridades locais.

"Começaram a atirar e correr", diz testemunha. Um jovem de 20 anos afirmou ao jornal The New York Times que os tiros "estavam por todos os lados" e começaram repentinamente. A polícia de El Paso pediu que vídeos que registraram o momento do ataque sejam enviados para análise.

"Ato hediondo de violência", diz prefeito. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Eric Enriquez lamentou o ocorrido e disse que a cidade está de luto.