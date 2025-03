Análise: Lula é estratégico e busca colher frutos de 'tarifaço' no Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá viajar ao Japão em 'estratégia inteligente' para tentar se afastar da briga entre China e Estados Unidos e tentará colher frutos desse conflito para o Brasil, comentou o analista político Beto Vasques na edição do UOL News da manhã deste sábado (22).

Me parece uma estratégia, do ponto de vista geopolítico e comercial, de comércio exterior, muito inteligente. É uma forma de seguir dando demonstrações de que não está tomando muito partido nem de um lado nem de outro, mas também aproveitando a briga entre as duas potências para que o Brasil possa ter créditos e vantagens comerciais dessa briga entre China e Estados Unidos. Em vez de entrar na briga, ele está tentando colher frutos dessa briga para o Brasil.

O que Lula pretende com essa viagem é continuar o processo de abertura de oportunidades comerciais para as empresas brasileiras, mas também uma atuação no âmbito da geopolítica para, embora tenha um momento agora onde os Estados Unidos estão ameaçando a colocar sanções no aço brasileiro, em paralelo o Lula não quer com isso deixar também pôr todas as suas fichas e ficar 100% na mão da China.

Então ele está diversificando um pouco o comércio com parceiros a princípio dos Estados Unidos, mas no Oriente, no caso do Japão, para poder fazer um balanceamento de onde ele vai colocar os seus ovos.

Beto Vasques

Com a aproximação, o governo Lula tem dois objetivos na viagem ao exterior: reforçar a relação com a Ásia, no momento de uma onda protecionista por parte dos EUA, e garantir fortalecimento interno do Mercosul.

Um dos aspectos centrais para o Brasil será conseguir maior acesso para carnes no mercado japonês.

O professor Beto Vasques concluiu seu comentário no Canal UOL reiterando o elogio ao presidente Lula em sua futura viagem ao Japão.

Então, me parece uma jogada, tanto do ponto de vista da política doméstica como da política exterior do governo federal, muito acertada do Lula, não só para onde, com que pauta e com quem ele está indo.

Beto Vasques

Hoje, minérios de ferro, carnes de aves e café verde representam 43,4% das vendas brasileiras para o Japão. No total, as exportações nacionais para o país asiático alcançaram US$ 5,6 bilhões em 2024, tornando o Brasil a 15ª principal origem das importações japonesas.

Em 2023, o estoque de Investimento Estrangeiro Direto japonês no Brasil totalizou US$ 36,1 bilhões, um aumento de US$ 6,6 bilhões em comparação com 2022.

Hoje, o Japão é o 11º maior investidor no Brasil, principalmente em setores como metalurgia, agronegócio, veículos, química e petroquímica, alimentos e bebidas.

Entre 2013 e janeiro de 2024, foram registrados mais de 220 projetos de investimento do Japão no Brasil. No conjunto, esses investimentos foram responsáveis pela criação de mais de 32,7 mil empregos no Brasil.

