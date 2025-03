Alcaraz perde para Goffin em sua estreia no Aberto de Miami

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, foi eliminado nesta sexta-feira (21) na estreia no Aberto de Miami pelo belga David Goffin, que desferiu um duro golpe no campeão do torneio da edição de 2022.

Alcaraz foi pouco eficaz em seu saque e apesar de vencer o primeiro set, perdeu o rumo no segundo e não conseguiu reencontrar seu jogo contra Goffin que acabou vencendo o duelo com parciais de 5-7, 6-4 e 6-3.

Goffin teve uma noite inspirada diante do espanhol, que cometeu muitos erros não forçados, o que o tirou do jogo num torneio em que era um dos grandes favoritos.

"Uma noite como esta você aproveita, você sente que as pernas estão bem", disse Goffin. "Hoje estava tudo lá, foi uma noite perfeita, um ambiente perfeito", acrescentou ao final da partida contra o campeão de quatro torneios do Grand Slam (duas vezes Wimbledon, US Open e Roland Garros).

Depois de um primeiro set vencido com muito esforço por Alcaraz, o belga conseguiu uma quebra para fazer 5 a 4 na segunda parcial e não perdoou o jovem espanhol.

A batalha foi mental no terceiro set com Goffin conseguindo manter o nível. Isso frustrou Alcaraz, que sofreu uma quebra no primeiro game e a partir desse momento precisou nadar contra a corrente.

Alcaraz terminou a partida com 42 erros não forçados, contra 26 do adversário.

Na terceira rodada, Goffin vai enfrentar o americano Brandon Nakashima (32º), que mais cedo havia derrotado o espanhol Roberto Carballes Baena (53º) com parciais de 6-4, 4-6 e 6-3.

sev-str/cl/aam

© Agence France-Presse