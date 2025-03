Aeroporto de Londres volta a operar completamente após um dia

Do UOL, em São Paulo, e Colaboração para o UOL, em Belo Horizonte

O aeroporto de Heathrow, em Londres, retomou as operações de pouso e decolagem na manhã de hoje, após ficar fechado por causa de um incêndio em uma subestação de energia.

O que aconteceu

"Operação total" do aeroporto foi anunciada às 6h30 da manhã (3h30 no horário de Brasília). Um porta-voz afirmou que centenas de funcionários foram escalados para ajudar na retomada do funcionamento e que novos voos devem ser adicionados aos programados para este sábado, permitindo a viagem de 10 mil passageiros a mais.

Mesmo com a retomada da operação, alguns passageiros enfrentam atrasos em voos. A expectativa é de que atrasos sejam sentidos nos próximos dias por causa do tempo em que o aeroporto ficou fechado.

Voos foram parcialmente retomados ainda na tarde de ontem. Um Airbus A380 da British Airways foi o primeiro avião a pousar em Heathrow após o fechamento. A informação é da rede de TV britânica BBC e do site de monitoramento FlightRadar24. Uma câmera que grava a pista mostrou o momento do pouso.

Aeronave estava no aeroporto de Gatwick, o segundo maior a atender a capital, e foi encaminhado para Heathrow. Ele pousou pouco após as 18h no horário local (15h em Brasília).

Aeroporto foi fechado após incêndio

Um incêndio em uma subestação de energia causou um apagão no aeroporto. Cerca de 120 voos já tinham decolado de suas origens quando o fechamento foi anunciado. As aeronaves foram desviadas para outros aeroportos, como o de Gatwick, também próximo a Londres, Charles de Gaulle, em Paris, e de Shannon, na Irlanda.

Cerca de 300 mil passageiros foram afetados pelo fechamento. Pessoas reclamaram da falta de assistência das companhias. "Não nos deram nenhuma informação, nos deixaram sozinhos. Não entendo como isso é possível", disse Talia Fokaides, que embarcaria em Heathrow com destino à Atenas na manhã desta sexta-feira, à AFP.

O Aeroporto de Heathrow atende 80 países, opera 1.300 decolagens e pousos por dia e é frequentado por cerca de 230 mil passageiros diariamente. Ele é considerado um dos cinco aeroportos mais importantes do mundo e o maior da Europa.