Aeroporto de Heathrow retoma operações após paralisação por incêndio em subestação elétrica

Por Andy Bruce e Suban Abdulla

LONDRES (Reuters) - O Aeroporto de Heathrow, em Londres, retomou suas operações completas no sábado, um dia depois que um incêndio interrompeu o fornecimento de energia e fechou o aeroporto mais movimentado da Europa, causando um caos global nas viagens.

Alguns voos foram cancelados ou atrasados enquanto o setor de viagens se esforçava para redirecionar os passageiros e arrumar as programações das companhias aéreas, após o enorme incêndio em uma subestação elétrica que atende o aeroporto.

A retomada dos voos começou na noite de sexta-feira, mas o fechamento do quinto aeroporto mais movimentado do mundo durante a maior parte do dia deixou dezenas de milhares de pessoas à procura de quartos de hotel escassos e assentos substitutos, enquanto as companhias aéreas tentavam devolver os jatos e a tripulação às bases.

As operações estavam normais na manhã de sábado, mas as companhias aéreas ainda estavam lidando com as consequências, disse o chefe-executivo do aeroporto, Thomas Woldbye.

"Não esperamos que uma grande quantidade de voos seja cancelada ou atrasada. Há alguns cancelamentos e alguns atrasos. Estamos lidando com eles da mesma forma que faríamos normalmente", disse Woldbye à rádio BBC.

A grande maioria dos voos matinais programados partiu com sucesso na manhã de sábado, com alguns atrasos e cancelamentos, segundo o site de partidas de Heathrow.

A British Airways, cujo principal hub é Heathrow, disse que esperava que cerca de 85% de sua programação de quase 600 partidas e chegadas prosseguissem no sábado.

"Estamos planejando operar o maior número possível de voos de e para Heathrow no sábado, mas recuperar uma operação do nosso porte após um incidente tão significativo é extremamente complexo", disse a companhia aérea em um comunicado.

"É provável que todos os clientes que viajam sofram atrasos enquanto continuamos a enfrentar os desafios impostos pela falta de energia elétrica de sexta-feira no aeroporto."

Um porta-voz de Heathrow afirmou em um comunicado enviado por email que o aeroporto tinha "centenas de pares adicionais à disposição em nossos terminais e adicionamos voos à programação de hoje para facilitar a passagem de mais 10.000 passageiros pelo aeroporto".

A polícia disse que, após uma avaliação inicial, não estava tratando o incidente como suspeito, embora as investigações continuassem em andamento. A Brigada de Incêndio de Londres declarou que suas investigações se concentrariam no equipamento de distribuição elétrica.