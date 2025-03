Aeroporto de Heathrow está "totalmente operacional" após fechamento por queda de energia

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, informou no sábado (22) que estava "totalmente operacional" novamente, apesar dos atrasos e alguns cancelamentos, um dia após ter sido fechado devido a uma queda de energia causada por um incêndio, que gerou caos no tráfego aéreo mundial.

"Podemos confirmar que Heathrow está aberto e totalmente operacional", disse um porta-voz do aeroporto na manhã de sábado. "As equipes do aeroporto continuam fazendo todo o possível para ajudar os passageiros afetados pela interrupção de ontem", acrescentou.

Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados do mundo, foi forçado a fechar na sexta-feira (21) após uma queda de energia causada por um incêndio na estação transformadora Hayes, em um subúrbio do oeste de Londres que atende o aeroporto.

A polícia e os bombeiros de Londres disseram que não estavam tratando o incêndio como suspeito.

O fechamento de Heathrow causou uma série de interrupções no tráfego aéreo, com muitos cancelamentos ou redirecionamentos dos aviões. Os voos começaram a ser retomados na sexta-feira à noite.

A atmosfera em Heathrow no sábado foi bastante normal, embora tenha havido alguns atrasos e cancelamentos de voos.

"Ontem pensamos que tudo viraria de cabeça para baixo. (...) Estamos realmente com sorte. Nosso voo chegou no horário", disse à AFP Claire Montgomery, uma mulher de 45 anos que voltava para casa em Austin, no Texas, Estados Unidos.

"Depois desse incêndio, pensei que levaria dias e dias", disse David Storck, professor universitário. Seu voo para Savannah, nos Estados Unidos, foi anunciado com 5 minutos de atraso. "É um milagre", comemorou.

Outros passageiros não tiveram a mesma sorte. Sagar Sagh, gerente de um restaurante, esperou seu voo para Mumbai durante horas. Ele deveria partir de Belfast para Heathrow na sexta-feira, mas o primeiro voo foi cancelado. "Foi realmente caótico e estressante", disse. O gerente do restaurante finalmente chegou à capital britânica na manhã de sábado, e seu voo para Mumbai chegou no horário.

Quase total normalidade

Heathrow informou que adicionou voos no sábado, já que 10.000 passageiros suplementares eram esperados no aeroporto.

Um porta-voz aconselhou os viajantes a "verificar com suas companhias aéreas" as informações mais recentes sobre seus aviões.

A companhia Virgin Atlantic está planejando "uma programação quase completa com poucos cancelamentos". A Air India anunciou a retomada do tráfego normal.

A British Airways, a maior companhia aérea de Heathrow, disse que espera que "85%" de seus voos regulares sejam operados. A aérea britânica geralmente tem cerca de 600 aeronaves partindo e chegando neste aeroporto aos sábados.

Retomar as operações "após um incidente tão significativo é extremamente complexo", disse a empresa. Na sexta-feira, mais de 100.000 clientes da British Airways foram afetados pelo fechamento do aeroporto.

No total, pelo menos 200.000 pessoas foram afetadas. Cerca de 1.350 aviões estavam originalmente programados para pousar ou decolar em Heathrow na sexta-feira.

"Caos"

A palavra "caos" está nas manchetes de vários jornais britânicos, que se perguntam como tal incidente pôde ter acontecido. "Um fracasso colossal", diz a manchete do Telegraph.

O diretor do aeroporto, Thomas Woldbye, pediu desculpas na sexta-feira à noite "às muitas pessoas cujas viagens foram interrompidas". Enquanto era criticado, ele disse à BBC que estava "orgulhoso" da capacidade de resposta do aeroporto e se recusou a dizer se deixaria o cargo.

O aeroporto conta com diversas fontes de energia elétrica para seu fornecimento de energia, além de geradores de emergência. Mas esses sistemas não são projetados para garantir o pleno funcionamento da infraestrutura, de acordo com sua operadora.

"Heathrow consome tanta energia por dia quanto uma cidade", explicou Thomas Woldbye à BBC. Ele rejeitou as críticas de que o aeroporto dependia demais de uma única fonte de eletricidade, exatamente a que pegou fogo. "Temos outras subestações, mas elas demoram para serem ativadas", disse ele.

"Precisamos entender o que causou um incidente dessa magnitude", disse a Ministra dos Transportes, Heidi Alexander, prometendo que "lições serão aprendidas".

Este incidente mostra que Heathrow é "muito vulnerável", disse o secretário de Energia, Ed Miliband.

Construído em 1946, Heathrow é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica. Em janeiro, recebeu sinal verde do governo para construir uma terceira pista até 2035.

(Com AFP)