Vídeo de Magno Malta é editado para parecer que ele estava alcoolizado

Vídeo engana ao insinuar que o senador Magno Malta (PL) estava embriagado durante ato de 16 de março deste ano, realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Trecho extraído de vídeo publicado no perfil dele foi alterado e teve velocidade reduzida, deixando a fala do político e músicas mais lentas.

Conteúdo investigado: Vídeo em que o senador Magno Malta discursa em cima de um trio elétrico durante manifestação, realizada em Copacabana, em 16 de março de 2025, a favor da anistia dos presos pelos atos antidemocráticos em 8 de janeiro. Na imagem, o autor escreve: "Brazil com Z - Rio 40 graus, muito calor, cachaça nas veias. Magnum Mallte".

Onde foi publicado: TikTok e X.

Conclusão do Comprova: O vídeo foi manipulado para parecer que o senador Magno Malta (PL) estava sob o efeito de álcool durante a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação traz um vídeo de 2m19s com parte do discurso do parlamentar em cima do trio, em que ele passa um "bastão de oração", que diz ter trazido de dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, e canta uma música gospel. O trecho foi alterado e está mais lento do que o original.

Enquanto fala para o público, Magno chama o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Silas Malafaia e Bolsonaro para se aproximarem dele. Ele exibe o bastão e pede que ele seja passado "de mão em mão" até que ele termine de discursar.

Ao assistir ao vídeo e compará-lo com publicações do mesmo trecho, foi possível identificar que a gravação foi alterada e teve a velocidade reduzida. Em fevereiro de 2024, como mostrou o Comprova na época, Malta foi vítima de uma acusação semelhante, que também se utilizou da estratégia de desacelerar um vídeo com um discurso do senador.

O Comprova tentou contato com os perfis que publicaram o vídeo, mas nenhum deles permite o envio de mensagens.

Em nota, Malta afirmou que há tempos é alvo de "fake news". Ele disse ainda que o vídeo é "claramente adulterado" e que tomará medidas judiciais contra pessoas que manipulam imagens suas na internet.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 21 de março de 2025, a publicação no TikTok teve 20,6 mil visualizações, enquanto no X, 205 mil.

Fontes que consultamos: Por meio de uma busca reversa de imagens, o Comprova encontrou o vídeo original publicado no canal oficial do senador no YouTube. O registro foi publicado em 16 de março deste ano, dia em que ocorreu a manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. A gravação mostra um trecho do discurso de Malta durante o ato. Também procuramos o senador alvo das insinuações.

Outras checagens sobre o tema: Outras iniciativas de checagem como Boatos.Org e Reuters Fact Check publicaram que é falso que Magno Malta estivesse embriagado e que o vídeo teve velocidade reduzida para fazer parecer isso.

Notas da comunidade: Até a publicação desta verificação, não havia notas da comunidade publicadas junto ao post no X.

Este conteúdo foi investigado por Terra e Alma Preta. A investigação foi verificada por Tribuna do Norte, O Estado de S. Paulo, AFP, A Gazeta e Folha de S. Paulo. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 21 de março de 2025.