Últimas notícias do Caso Vitória: veja atualizações sobre crime em Cajamar

As investigações sobre a morte de Vitória Regina de Sousa, 17, ganharam novos capítulos nesta semana. A Polícia Civil anunciou na terça-feira que Maicol Antonio Sales dos Santos, 23, principal suspeito, confessou ter sido o autor do crime. A defesa do suspeito, porém, diz que não foi informada sobre a confissão.

O que aconteceu

O advogado do suspeito, Arthur Perin Novaes, disse à Folha de S. Paulo desconhecer qualquer confissão e afirmou não ter sido comunicado de qualquer ato de seu cliente. O delegado Luiz Carlos Carmo, diretor do Demacro, afirmou que a confissão ocorreu na segunda-feira, mas com a presença de um advogado que não era o de Maicol.

Maicol Antonio Sales dos Santos foi transferido na quarta-feira para o Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos. A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não detalhou o motivo. Segundo a pasta, não há registro de agressões contra Maicol. Ele passou por exames no IML (Instituto Médico Legal) antes de ser encaminhado ao presídio.

No depoimento à polícia, Maicol afirmou que temia por sua integridade física no sistema carcerário. Ele também declarou que estava com medo da comunidade de Cajamar (SP), onde aconteceu o crime, fazer algo contra sua família.

A Polícia Civil trouxe desdobramentos das investigações nesta semana. "Fica claro que somente ele praticou esse crime", disse o delegado Luiz Carlos do Carmo, diretor da Demacro (Departamento de Polícia da Macro São Paulo).

Vitória Regina de Sousa morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto, de acordo com laudo do Instituto Médico Legal (IML). O documento não apontou sinais de abuso sexual.

Há muito tempo ele vinha perseguindo a vítima. E, na sequência, o arrebatamento [sequestro]. A prova cabal, foi ontem à noite, quando ele quis confessar o crime. E essa confissão foi tomada. Ele deu sua versão e fica muito claro que ele era obcecado pela vítima.

Luiz Carlos do Carmo, diretor da Demacro

Adolescente foi esfaqueada por reagir, e não sofreu abuso sexual. "Ele [Maicol] fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Ela reagiu. Não foi encontrado sêmen ou sinal de abuso no corpo dela", detalhou o diretor da Demacro.

Suspeito detido pelo homicídio monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024, segundo a Polícia Civil. Maicol Antonio Sales dos Santos viu a publicação no Instagram da vítima em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus. Ele sabia que o carro do pai dela estava quebrado. Suspeito tinha coleção de fotos de Vitória no celular.

Polícia Civil encontrou 50 fotos de pessoas com mesmas características de Vitória no celular do suspeito. "Mesma aparência física, muito parecidas com ela."

Após ser considerado suspeito, Maicol apagou as fotos do aparelho. Porém, a polícia conseguiu recuperar os arquivos com o auxílio de uma ferramenta.

A polícia também encontrou no celular do suspeito fotos de facas e de um revólver. Maicol teria usado a arma para obrigar Vitória a entrar no carro dele sem gritar.

Maicol é proprietário do veículo Corolla, que teria sido visto na área onde Vitória desapareceu. Segundo a polícia, assassinato aconteceu no carro do suspeito, onde foram encontradas manchas de sangue no porta-mala. No dia 8 de março, a Justiça decretou a prisão temporária dele. Outras duas pessoas foram investigadas pela polícia, mas tiveram participação descartada.

Vitória desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.

O UOL tenta localizar a defesa de Maicol. O espaço fica aberto para manifestações e esta nota será atualizada tão logo haja retorno.