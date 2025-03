UE adia proposta de meta climática de 2040 para além do 1º trimestre

Por Kate Abnett e Charlotte Van Campenhout

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia adiou seu plano de propor uma nova meta climática da União Europeia no primeiro trimestre deste ano, adiando o lançamento do esperado compromisso para reduzir as emissões até 2040, afirmou nesta sexta-feira.

Bruxelas havia dito no mês passado que alteraria a lei climática da UE neste trimestre -- uma medida planejada há muito tempo, que estabeleceria uma meta para 2040 para manter os países no caminho certo entre sua meta de emissões para 2030 e o objetivo do bloco de zero emissões líquidas até 2050.

No entanto, a proposta encontrou oposição política, com alguns estados-membros e legisladores relutantes em apoiar o corte de 90% nas emissões, que a Comissão já havia indicado que deveria ser definido como meta para 2040.

As metas climáticas da UE estabelecem em lei o quanto os países devem reduzir suas emissões líquidas, em comparação com os níveis de 1990.

"Podemos assumir com segurança que ela não será adotada no primeiro trimestre", disse um porta-voz da Comissão em uma coletiva de imprensa regular nesta sexta-feira, recusando-se a confirmar quando a meta será proposta.

Assim como a maioria dos países do mundo, a UE perdeu o prazo de fevereiro para apresentar um plano climático de 2035 à ONU, que, conforme a Comissão, deveria ser derivado da meta para 2040.

A UE prometeu não recuar em seus compromissos com as mudanças climáticas, apesar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter abandonado as metas verdes do país, a maior economia do mundo, e retirado os EUA do acordo climático de Paris.

A Europa é o continente que mais se aquece no planeta e sofreu ondas de calor desastrosas, inundações e secas nos últimos anos, que os cientistas disseram estar diretamente ligadas ao aquecimento global causado pelo homem.

Mas a agenda verde da Europa está enfrentando pressão crescente das indústrias e de alguns governos, que dizem que as regras ambientais estão prejudicando empresas que já estão lutando com altos preços de energia e demanda fraca. A UE concordou neste mês em flexibilizar as regras de corte de CO2 para fabricantes de automóveis, após apelos da indústria.

Alguns funcionários da UE também notam uma relutância em lançar negociações políticas sobre a meta climática de 2040 antes das eleições presidenciais polonesas, em maio. A Polônia atualmente detém a presidência rotativa da UE e preside as negociações entre os países da UE até julho.

Varsóvia inicialmente resistiu à meta climática da UE para 2050, citando preocupações sobre o custo da transição energética para o país, que é dependente do carvão.

(Reportagem de Charlotte Van Campenhout e Kate Abnett)