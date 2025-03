Tudo indica no momento que taxa de juros do BCE será reduzida em abril, diz Stournaras

FRANKFURT (Reuters) - Um corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu em abril é cada vez mais provável, uma vez que a inflação da zona do euro está desacelerando, o crescimento dos salários está se moderando e as pressões dos preços de serviços estão diminuindo, disse o presidente do banco central da Grécia, Yannis Stournaras.

"Tudo aponta para um corte em abril", disse Stournaras, um dos membros mais antigos do Conselho do BCE, ao Econostream.

"Mas não estamos em abril. Ainda estamos em março. Ainda temos um mês pela frente, portanto não posso dizer que vamos cortar... Se fosse hoje, eu teria mais certeza de que faríamos um corte."

(Por Balazs Koranyi)