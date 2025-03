'Temos polícia eficiente e preparada', diz Lewandowski após fala polêmica

Após ser alvo de críticas por dizer que "a polícia prende mal", o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, elogiou a polícia e disse que ela é "altamente eficiente e preparada" e defendeu que policiais recebam melhores salários e condições de trabalho.

O que aconteceu

Nova fala aconteceu em João Pessoa (PB). O ministro afirmou que sua declaração anterior "foi pinçada fora do contexto". Segundo ele, "as polícias têm que ser melhor remuneradas, equipadas, precisam ser melhor informadas para que possam prender, para que não haja esse fenômeno do judiciário eventualmente ter que corrigir erros de prisões que não foram feitas de acordo com a lei".

"A polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar", disse Lewandowski na última quarta (19). Na ocasião, ele criticava prisões feitas sem provas concretas. A fala aconteceu durante abertura da reunião do Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), em Brasília.

Membros da polícia e do ministério público criticaram declaração de Lewandowski. Por outro lado, a fala recebeu apoio de juízes e especialistas. Antes de comandar o Ministério da Justiça, Lewandowski foi ministro do Supremo Tribunal Federal.

Ministério já havia tentado minimizar declaração anterior com publicação nas redes sociais. Em vídeo divulgado na conta do órgão no Instagram, Lewandowski afirma que melhores salários e condições de trabalho para policiais poderão ser viabilizados com a aprovação da PEC da Segurança Pública — proposta de emenda à Constituição que prevê a criação de um sistema nacional unificado dedicado ao tema.