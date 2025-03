Tales: Líder do PL recua e joga urgência do PL da Anistia no colo de Motta

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara, recuou e deixou a decisão sobre a urgência da votação do projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8/1 nas mãos de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa, avaliou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta.

No domingo, durante ato no Rio de Janeiro a favor da anistia, Sóstenes disse que pediria a urgência na tramitação dessa proposta. Em entrevista ao UOL News, porém, o líder do PL admitiu que a decisão final cabe ao presidente da Câmara.

Ele disse para o eleitorado ser a favor de votarem a anistia agora, mas não há condições políticas para isso. Nem o presidente da Câmara quer essa urgência.

A avaliação de quem está circulando pelo Congresso nesse momento é de que se for colocada em votação na Câmara, a anistia tem tudo para ganhar. Por isso, Motta não quer urgência nesse momento. Já no Senado, [o presidente] Davi Alcolumbre já disse que não dará urgência de jeito nenhum. Não há voto para o Senado aprovar a anistia neste momento.

Sóstenes está recuando e jogando no colo do presidente da Câmara, que de fato é quem não está dando as condições políticas porque está em discussão como ficará a relação dele e de seu partido com o governo. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, há chances mínimas de Motta se convencer sobre a necessidade de votar a anistia na Câmara em regime de urgência.

Dificilmente entrará a urgência pela anistia. Hugo Motta já disse que não quer jogar urgências direto para o plenário e prefere comissões. Sóstenes está dizendo que seguirá o que Motta decide sobre isso. Provavelmente, será enviado para uma comissão e sabemos como elas funcionam.

Já houve a possibilidade de a anistia ir para uma comissão e não foi. Ficará nessa história de comissão e, se houver condição, terá ou não.

Lula já chamou os presidentes da Câmara e do Senado para viajarem com ele até o Japão. Às vésperas de entrar no avião presidencial, Motta não vai anunciar urgência para a votação da anistia. Tales Faria, colunista do UOL

