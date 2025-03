Susep informa problema em migração de base de dados do SEI

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) informou nesta sexta-feira, que houve um "problema técnico" na migração da base de dados do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Com a intercorrência, foram perdidos documentos registrados no sistema entre os dias 16 e 18 deste mês.

O SEI é um sistema que permite ao público consultar o andamento de processos, e também solicitar acesso a processos administrativos e ao peticionamento eletrônico.

Para contornar o problema, a autarquia solicitou aos entes regulados que refaçam todos os peticionamentos eletrônicos e intercorrentes realizados entre os dias 16 e 18.

Além disso, vai publicar no Diário Oficial da União (DOU) uma portaria suspendendo a contagem de prazos processuais entre os dias 14 e 21 deste mês.

"A Susep reforça seu compromisso com a transparência e a segurança da informação e segue trabalhando para minimizar os impactos dessa intercorrência", informou a Susep, através de nota.